司法節研討會登場　檢審辯學齊聚談「觀護一元」助少年復歸

▲法務部攜手司法院與全國律師聯合會辦「第81屆司法節學術研討會」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為慶祝司法節，法務部今（8）日攜手司法院與全國律師聯合會，於國家圖書館舉辦「第81屆司法節學術研討會」，以「觀護一元與少年社會復歸」為主題，邀集檢察官、法官、律師及學者齊聚一堂，從政策與實務面向，探討我國少年犯罪防治與司法保護制度的未來走向。

法務部政務次長徐錫祥致詞時指出，司法不該只是冷冰冰的制度，而應成為人民真正感受得到的社會安全網。他強調，每一件司法案件背後，都有承受傷痛的被害人、迷失人生方向的更生人，以及需要社會資源關注的家庭與孩子，「司法的角色，就是在關鍵時刻，提供即時而溫暖的保護與行動。」

徐錫祥也直言，近年少年犯罪型態已出現明顯轉變，不再僅限於過往的竊盜或毒品案件，而是逐漸轉向詐欺、洗錢、妨害秩序與妨害自由等犯罪，且有愈來愈多少年與成年人共同實施犯罪，呈現組織化、結構化趨勢。

他引述司法統計資料指出，113年地方法院少年事件中，涉及妨害秩序罪的案件，有近六成少年與成年人共同犯案，詐欺罪、洗錢罪與妨害自由罪的「成少犯」比例也都超過四成，顯示少年犯罪已非單一、偶發問題，相關處遇與制度必須隨之調整。

徐錫祥表示，行政院已核定「預防兒童及少年犯罪方案」，法務部除持續推動校園反毒、反詐宣導，也將強化觀護措施，連結學校、社區與更生保護資源，從提早辨識犯罪風險，到降低傷害、避免再犯，與教育部、衛福部、內政部等部會合作，整合國家層級的兒少保護資源。

「觀護一元與少年社會復歸」，正是本屆司法節學術研討會選定的核心議題。徐錫祥指出，透過專業分工與跨部會合作，讓偵查、審理、輔導與監督形成不中斷的「貫穿式司法保護」，才能真正協助少年穩定復歸社會，而不是在制度縫隙中被漏接。

研討會中，與會學者與實務工作者也從審判、偵查、觀護與辯護等不同角度，分享實證研究與實務經驗，說明司法體系如何在各階段扮演合作夥伴角色，共同降低少年犯罪風險。

徐錫祥最後以「養育一個孩子，需要整個社區的力量」作結，強調在少子化時代，每一名少年都不該被放棄，每一個司法少年的家庭，都需要政府與社會投注更多支持，「讓司法在每一個關鍵成長歷程中，成為一股溫暖而堅定的力量。」