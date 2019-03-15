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分析／台南立委補選三腳督　韓流、投票率、棄保是決勝關鍵

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▲台南立委補選，國民黨謝龍介、民進黨郭國文，還有無黨籍「最強村姑」陳筱諭，形成三強爭霸的局面。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南立委補選，國民黨謝龍介、民進黨郭國文，還有無黨籍「最強村姑」陳筱諭，形成三強爭霸的局面。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南立委補選，除國民黨謝龍介、民進黨郭國文，還有退黨以無黨籍參選的「最強村姑」陳筱諭，形成三強爭霸的局面，讓這塊「綠到出汁」號稱民主聖地中的「民主聖地」火花四射戰況激烈。

台南市第二選區立委補選，分別有民進黨提名的郭國文、國民黨謝龍介，退出民進黨、以無黨身分參選的陳筱諭，以及無黨籍楊筱如、吳炳輝、徐國棟等6人參選。

台南市立委第二選區，包括七股、佳里、麻豆、善化、大內、玉井、楠西、西港、安定、新市、山上、新化、左鎮、南化，選舉人數約30萬，前4大票倉分別為佳里、善化、麻豆和新化，這些地區都是傳統綠營票倉，可說是「綠到出汁」的地區，且此次是補選台南市長黃偉哲的立委職缺，原本被綠營視為順理成章「無縫接軌」的選舉。

▲無黨籍陳筱諭有「最強村姑」美譽，年輕貌美，在地政治世家，擁有強大「陸戰」力量，實力不容小覷。

未料，民進黨在提名郭國文參選的過程中，被同黨陳筱諭認為民進黨徵召模式提名不公，指新潮流「全碗捧去」，以黑箱作業做掉她，憤而退黨參選，造成泛綠分裂。

▲無黨籍陳筱諭有「最強村姑」美譽，年輕貌美，在地政治世家，擁有強大「陸戰」力量，實力不容小覷。

陳筱諭是在地台南麻豆人，母親郭秀珠曾任台南縣副議長、合併後的第1屆台南市議員，此次尋求連任意外落馬，但深耕地方數十年，組識動員能力不容小覷，以她3月2日舉行競選總部總部時，二選區有百餘位里長出席來看，造成民進黨郭國文頗大壓力，「陸戰」是陳的強項。

▲無黨籍陳筱諭有「最強村姑」美譽，年輕貌美，在地政治世家，擁有強大「陸戰」力量，實力不容小覷。

陳筱諭有「最強村姑」美譽，年輕貌美，相傳退黨後，有意尋求結盟白色力量，藉柯p力量加持，加溫自己選情，但一直未獲回應，為結合深綠力量，陳筱諭選前喊出，「特赦阿扁」主張，以拉攏「阿扁」相關勢力，喊出只有社會和解、台灣團結，藍綠才有可能合作拼經濟！這一切，就從「特赦阿扁總統」開始做起，邁出社會和解的第一步，展現台灣團結的新契機，此舉也發揮不少效果，的確讓陳筱瑜選情聲量增大不少，選戰最後時刻，陳筱諭的青年軍團在包括行動競選總部所組成的50多部「勝利車隊」，積極掃街拜票，獲得不少鄉親力挺，「小魚」凝聚力愈來愈強大。

▲國民黨謝龍介複製「韓流」，主攻農漁民、勞工、攤販基層代言人，聲勢扶搖直上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國民黨候選人謝龍介，除是政治名嘴、現任台南市議員外，也是國民黨台南市黨部主委，尢其對前台南長賴清德說出「一生監督他一人」更是提升個人全國知名度。此次台南市國民黨找不到適當人選出來選立委，謝龍介即比照韓國瑜模式，由主委之姿投身立委補選。起初謝龍介也是百般不願，言明如有其他適當人選要選，他會全力輔選，因他心知肚明，第二選區是綠營地盤，想勝選是難中之難。

▲國民黨謝龍介複製「韓流」，主攻農漁民、勞工、攤販基層代言人，聲勢扶搖直上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

惟參選後，選舉主軸複製韓國瑜的「拼經濟、顧肚子、人進得來、貨賣得出去，台南發大財」之庶民口號，加上鎖定為農民、漁民、勞工、攤販等「四民」發聲代言，並發動街口演說、推銷台南農漁產品到大陸，展現為農漁謀岀路的決心與能力，讓謝龍介的選清扶搖直上，從絕對弱勢，到選前聲勢看好，甚至有超越郭國文之勢，令民進黨有「輸不得」的壓力。

▲國民黨謝龍介複製「韓流」，主攻農漁民、勞工、攤販基層代言人，聲勢扶搖直上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民進黨的郭國文，曾任台南市議員、勞動部政次，也是黃偉哲參選台南市長的助選大將，雖學經歷俱佳，但缺乏亮眼戰績，知名度不高，更受民進黨中央執政拖累，及一例一休等負面標籤化下，原本希望此次立委補選順利遞補黃偉哲之立委遺缺，延續民進黨勢力，卻選得異常艱辛。

加上陳筱諭的退黨參選，造成泛綠分裂，逼得民進黨傾全黨之力，府、政、黨自蔡英文總統、前行政院長賴清德、民進黨主席卓榮泰．． 等重量級大咖，三天兩頭往台南跑，全力拉抬郭國文選情，甚至賴清德選前喊出「民進黨只剩下一口氣」、將選舉提高成國安等級，「恐中、賣台」言論激化本土意識、企圖營造「藍綠對決」，吸引綠營支持者回流，訴求台南一定要勝選下，也讓郭國文如有神助，聲勢大漲。

▲民進黨郭國文佔有地利，在民進黨前院長賴清德等府、政、黨天王大咖全力加持下，聲勢大漲。

選前最後一天，謝龍介在麻豆海埔池王府前舉辦「農漁產業嘉年華─鮪瑜秀」，除了韓國瑜再度與謝龍介合體外，兩人的牽手「大小李佳芬」也將合體，為謝龍介滿滿地「加分」；郭國文也請來賴清德、卓榮泰、黃偉哲、陳菊等重量級人物站台，藍綠拚場拚拼人氣，戰到最後一刻。

▲民進黨郭國文佔有地利，在民進黨前院長賴清德等府、政、黨天王大咖全力加持下，聲勢大漲。▲民進黨郭國文佔有地利，在民進黨前院長賴清德等府、政、黨天王大咖全力加持下，聲勢大漲。

綜而觀之，台南立委補選，三強各有所長，最終「韓流、投票率、棄保效應」，應是出線致勝關鍵，結果如何，就看3月16日開票結果。

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關鍵字：台南,立委補選,三強,爭霸,韓流,投票率,棄保,316補選,台南立委

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