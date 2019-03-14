走私船偽裝捕魚5小時躲查緝　海巡警艇緊追攔截11萬5千包私菸

▲ 漁船走私偽裝捕魚5小時躲查緝，海巡警艇緊追攔截11萬5千包私菸。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

海巡署偵防分署宜蘭查緝隊與彰化查緝隊等單位，發現北部私梟集團近期活動頻異，運用新購科偵設備及雷情系統，分析比對出涉案船筏走私模式，14日清晨5時許，在海上成功攔獲宜蘭大溪籍漁船金明益，載運未稅私菸總計11萬5千餘包，市價750餘萬元。

專案小組經數月追查與分析，13日夜間，於宜蘭外海偵蒐到疑似目標船金明益返航，立即通報第一巡防區，調派岸巡人員與埋伏守候專案人員，就等該船進來發動安檢。沒想到，金明益漁船相當狡猾，進港途中突然滯留近海，偽裝作業長達5小時，企圖消磨專案人員心智。

經專案小組改變查緝策略，即通報第一、第二巡防區調派澳底及蘇澳海巡隊在航艇「PP-3558」、「PP-5025」趨前攔檢包抄，「金」船心虛往外航行，企圖擺脫，經海巡艇緊追近2小時至三貂角外海26浬處，黃姓船長眼見大勢已去，才停船配合登檢，並坦承船艙內，載有大批未稅私菸，旋即遭押返澳底海巡隊。

偵防分署宜蘭查緝隊指出，清點後，共計查扣摩登、贏家等白牌私菸計230箱，計11萬5千包、市價約值新台幣750餘萬元。船上3人依違反「菸酒管理法」移送法辦。