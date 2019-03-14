環署補助油電回收車29輛　台南市歡喜接受

▲環保署補助台南市環保局購置29輛油電回收車，在台南市南區清潔隊舉行「環保署補助台南市油電回收車贈車儀式」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

環保署補助台南市環保局購置29輛油電回收車，3月14日在台南市南區清潔隊舉行「環保署補助台南市油電回收車贈車儀式」，王時思副市長率環保局林淵淙局長，接受環保署副署長沈志修及基管會執行秘書許永興贈車。

王時思副市長表示，為了保障民眾的健康，改善空氣品質，台南市把環保工作列為重要的一個施政重點，推動資源回收，致力維護空氣品質不遺餘力，績效斐然。感謝環保署大力支持，補助油電回收車，對改善空氣品質及增進資源回收，再添一大助力。

林淵淙局長說，台南市現有405輛資源回收車，半數以上車齡超過10年，車況老舊，其中引擎汽車排放標準二期的柴油回收車有50輛，不僅影響資源回收效率，亦耗費龐大維修保養成本，且行駛排放的廢氣也會造成空氣污染。新購的油電回收車將汰換29輛二期柴油回收車，即日投入資源回收工作，提供市民更好的服務，並再繼續向環保署爭取，未來持續補助台南市經費，汰換老舊車輛。

環保局表示，去年積極向環保署爭取補助汰換老舊車輛，獲補助約6千萬元汰換29輛二期柴油回收車。新車採並聯式油電複合動力系統，配備怠速熄火及斜坡起步輔助等多樣先進功能，預估可節省油耗約6％，車輛怠速靜止時引擎會自動怠速熄火。民眾丟資源回收物時，亦可感受到新回收車輛噪音及廢氣大幅減少，預估每年可削減PM10：1噸／年、PM2.5：0.9噸／年、NOX：22.29噸／年、NMHC：2.81噸／年、CO2：768.5噸／年等，達到省油、低噪音及低廢氣排放污染的效果。