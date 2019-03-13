淡北道路案環評遭駁！新北市政府問題答不出　環委要求「重考」

▲環委斥新北市政府針對淡北道路案都沒有針對問題回答。（圖／新北市政府提供）

記者許展溢／台北報導

爭議20年淡水河北側沿河平面道路開發案（淡北道路），今（13日）進入第3次環評大會，不少地方居民、里長及環團到場表示反對開發，因將破壞生態，且治標不治本。環委則認為開發單位新北市政府沒充分針對問題回覆很可惜，應思考提升大眾運輸使用率，最後決議再給一次機會，下次大會再補充說明。

多位住淡水居民說，此案無法真正解決問題，不僅生態救不回來，也不利長期發展，未來塞車情況還會惡化，主要是路開了變相鼓勵大家開車進淡水，治標不治本。有居民認為，交通發展趨勢是「綠色交通」，鼓勵民眾多搭大眾運輸，而非以開發道路為優先，現在該做的是如何改善大眾交通運輸，無法接受先開路，再談改善大眾運輸。

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▲淡北道路開發案從95年至今爭議仍不斷。（圖／新北市政府提供）

侯友宜說，擔任新北市副市長時就參與多次此案，盼在大家努力下讓淡北交通設施能平衡發展，過程中也提出具體對策。有土生土長淡水人反問， 環團一直說新北市政府有問題，這就像生病要開刀，問醫生治好率若不能達100％，難道就不做？且淡北道路跟淡江大橋功能不一樣，現在卻被說成一顆炸彈，之後是否會變成核子彈？認為反對者意見沒這麼嚴重。也有支持者說，鼓勵大家搬到淡水，但若不通過，就無法解決交通瓶頸。

▲環委認為淡北道路案，應要思考未來對居民衝擊。（圖／新北市政府提供）

環委劉希平認為興建時機不對，要去思考若淡水能夠自給自足，有多的工作機會、教育及安養環境，假設有50%至60%淡水人留在本地，是不是就能改善問題。環委李克聰表示，要改善的是大眾運輸，建議捷運應要增至3分鐘1班，加上紅樹林輕軌接駁，交通就會改善到一定程度，若捷運無法增班，也要在淡北找到更方便大眾運輸模式。

▲環委要求新北市政府4月底前再補充說明淡北道路案。（圖／新北市政府提供）

環委強調，報告書寫法有問題，看不到真正要談的東西，強調這根本不是環評，因報告內容不應從都市計畫去看，是要去想未來對人民有何衝擊，並找到妥協方案。台北市政府會中討論時指出，尊重環評審查結果。針對環委意見，侯友宜強調虛心接受。

多位環委最後閉門會議認為開發單位沒針對問題做回覆很可惜，應退回再審，但最後決定再給新北市政府一次機會，全案4月底前再補充、修正，須針對大眾運輸使用率合理性，評估縮小規模、設置單線公車或BRT專用道的可能性，及強化捷運增班等其他大眾運輸規劃可行性分析，同時補充開發對周遭居民，生態系統及景觀等可能的負面衝擊等意見。