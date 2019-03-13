花蓮各鄉鎮公所齊發聲　向中央爭取農水路補助經費

▲農水路改善地點的提報及發包施工是各鄉鎮公所辦理。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府邀集各鄉鎮公所經由會議說明提升工程的核定率與執行績效，向中央爭取提高補助金額。

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣為改善農民之農業生產環境及促進農業資源永續利用，對於行政院農業委員會即將辦理2019年農地重劃區急需改善之農水路補助計畫，縣長徐榛蔚特別重視相關經費的爭取，以挹注農地重劃區農水路改善工程，營建更好的農業生產環境。

地政處處長江東成表示，農地重劃區緊急農水路改善計畫，是針對常年失修，功能受損之農水路予以更新改善，以期增進農水路功能，滿足現代化農業經營之需要。而改善地點的提報及發包施工是由各鄉鎮公所辦理，經費由行政院農業委員會補助86％，縣府負擔14％配合款。多年來在縣府積極爭取下，2015年核定補助680萬元、2016年核定補助1364萬元、2017年核定補助2102萬元，到2018年核定補助達2126萬元，經費呈穩定的增加。

今年農地重劃區緊急農水路改善計畫說明會於日前在縣府召開，邀集各鄉鎮公所開會的目的是希望透過會議，讓各公所更貼切瞭解提報的程序與精進業務之建議，經由會議說明提升工程的核定率與執行績效，進而向中央爭取提高補助金額，加速改善農糧生產環境，本案花蓮縣政府也列為年度施政重點之一，造福農民。