淡北道路案吵不停！侯友宜突出現環評大會：盼交通設施平衡發展

▲新北市長侯友宜突然出席環評大會。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

爭議將近20年的淡水河北側沿河平面道路開發案（淡北道路），今（13日）進入第3次環評大會，環團會前怒指，該案要花47億元，卻無法真正解決淡水塞車問題，車流還會轉移到北投區等一連串狀況，讓今天會議備受各界矚目，湧進不少地方居民及團體，新北市長侯友宜也意外現身表示，希望在大家努力下讓淡北交通設施能平衡發展。

淡北道路案2000年遭環評否決開發，2008年新北市府改成平面道路繼續闖關，2011年通過環評，2012年環團向台北高等行政法院提起行政訴訟，2013年法院撤銷環評結論及環署訴願，接著進入二階環評程序，並歷經2次審查，去年12月獲專案小組建議通過。

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▲淡北道路開發案環評大會湧進不少地方居民及環團。（圖／記者許展溢攝）

侯友宜表示，很希望在大家努力下讓淡北交通設施能平衡發展，該案經過審慎評估調查及外界指正，除開發環境過程、對文化資產，及空氣品質、水質等減輕對策等既有措施，在完全平衡下盼能更有效，朝多元性發展，讓淡水居民能夠住的安心。

今天環評大會擠進不少淡水居民及環團等單位，結論是否能如環團期待，環委做出合理、通盤考量規劃，而非短視近利、過度樂觀的開發案，預計將會有不少激烈的討論。