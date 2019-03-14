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獨／欺人太甚！　李新服務處執行長夫妻告郭新政影片殺人

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▲已故市議員李新服務處執行長黃烈明夫妻飽受郭新政無端指控，決定提告反擊。（圖／記者張君豪翻攝）

▲曾任市議員李新服務處執行長黃烈明夫妻飽受郭新政無端指控，近日決定提告反擊。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

網路影片「誰摔死了李新？」效應發酵，郭新政認為李新文山區婦女後援會執行長林麗君刻意戴口罩假扮他，企圖營造她與李新墜樓有關的假象，郭不但透過影片隱射林麗君夫妻和李新的死有關，甚至怒告林女妨害名譽。北檢傳喚林女和TVBS記者，釐清是媒體誤認造成報導錯誤，林女也說當天聽到義兄噩耗哭泣、容色不佳才會戴口罩。檢方認為罪證不足不起訴。

黃烈明、林麗君夫妻則認為郭新政未經查證就拍攝該影片在網路散布，以網路霸凌方式對她夫妻家人生活造成嚴重影響，黃烈明今天表示，將對郭新政、盛竹如提告：「郭開口閉口說正義，我才要討回我的公道！」

▲已故市議員李新服務處執行長黃烈明夫妻飽受郭新政無端指控，決定提告反擊。（圖／記者張君豪翻攝）

▲曾任市議員李新服務處執行長黃烈明夫妻飽受郭新政無端指控，決定提告反擊。（圖／記者張君豪翻攝）

郭新政提告指控林麗君，認為林女當時配合媒體演出，戴口罩假扮成她，在李新住處周遭走來走去讓記者拍攝，且在場媒體追問她是否為郭小姐，林女也不出言否認，根本刻意誤導媒體。但檢方調查：林女若刻意假扮成郭，隔天立即要求媒體更正，且記者證稱並無套招，日前將林女不起訴。

對此黃烈明14日向《ETtoday新聞雲》記者表示，他和妻兒半年內飽受「誰摔死了李新」影片困擾，不理性網友留言叫他妻子去「站壁」，甚至質疑「戴口罩就是心虛、就是惡意」，甚至就讀大學、就業工作的三個小孩在學校、職場也有同事詢問：「議員李新的死是不是和你家人有關？」

▲已故市議員李新服務處執行長黃烈明夫妻飽受郭新政無端指控，決定提告反擊。（圖／記者張君豪翻攝）

▲郭新政控告林麗君假扮她的官司獲地檢署檢察官不起訴（圖／記者張君豪翻攝）

更誇張的是，郭新政今年出書「誰摔死了李新？！」，儘管司法已還林麗君清白，郭還未經黃烈明同意，就擅自擷取他臉書未公開的照片出書，大喇喇把他和家人的照片放在書內第一頁黃烈明說：「簡直欺人太甚！實在無法再忍受這種影片抹黑、網路霸凌手段，踐踏騷擾我跟家人的亂象繼續下去。」

黃烈明將對郭新政、和影片旁白者盛竹如提出民事名譽損害賠償告訴、並追訴郭新政刑事妨害名譽罪，黃烈明夫妻也考慮將對在網路上留言謾罵、侮辱他們網友一併提告。

特別的是，黃烈明夫妻的委任律師是前市議員李新服務處義務法扶律師林凱，林凱也是李新多年的好友，黃烈明說由新哥生前的律師好友出來對郭新政提告，對他們來說有象徵性的意義，到底是誰在消費新哥、透過李新的意外悲劇來霸凌無辜的人，他們希望盡速透過司法調查證明清白。

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關鍵字：李新,郭新政,林麗君,黃烈明

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