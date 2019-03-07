李新乾妹被控戴口罩假冒郭新政　真相是「沒化妝心情差」

▲林麗君因為戴口罩在李新墜樓現場被誤認為郭新政而挨告。（圖為資料照／記者張君豪攝）

記者劉昌松／台北報導

前台北市議員李新2017年墜樓身亡當天，李新乾妹妹林麗君戴著口罩到現場關心，被媒體誤認為李新女友郭新政，記者追問採訪稱呼她「郭小姐」時，林女也不否認，郭認為林故意假冒她到場，讓大眾以為她可能和李新的死有關，藉此妨害她的名譽，但台北地檢署調查後，認為林女涉犯妨害名譽罪的事證不足，7日處分不起訴林麗君。

李新在2017年9月28日墜樓身亡消息傳出後，現場吸引大批媒體和民眾聚集，有媒體捕捉到一名戴著口罩的短髮女子，神似郭新政，上前追問「郭小姐」要採訪時，這位「郭小姐」都沒有回應，經報導後，網路開始流傳李新前女友現身墜樓現場的訊息。

▲郭新政（右）、盛竹如日前出庭後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

雖然後來證實，口罩女是李新的乾妹妹林麗君，但郭新政認為，林麗君故意和媒體串通，假冒「郭新政」到現場，讓社會大眾以為前女友郭新政與李新的死有關，到北檢按鈴控告林麗君涉嫌妨害名譽罪。

不過林麗君出庭表示，她絕無要讓人誤認的意思，當天她接到李新辦公室主任通知噩耗，趕忙到現場了解狀況，因為沒有化妝，加上乾哥哥過世而心情不好，所以戴著口罩跟人講電話時，沒去理會媒體採訪，也沒特別去否認記者稱呼她「郭小姐」。

林麗君的律師更拿出文件證明，當時發現被媒體誤認並報導後，有去函請媒體澄清，媒體也立即更正，檢察官認為，若是林麗君有意要假冒郭，沒必要事後大費周章請媒體更正，因此以事證不足等理由，處分不起訴林麗君。

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