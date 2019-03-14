蔡育輝：謝龍介為農漁民找生機　民進黨卻全力抹黑找碴

▲台南市國民黨團書記長蔡育輝表示，謝龍介全心全意幫農漁民找生機賺荷包，民進黨新潮流硬要把30元加入謝龍介『完全沒寫的合約內容裡』，選舉只知抹黑。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市國民黨團書記長蔡育輝指出，民進黨抓著謝龍介柚子30元說窮追猛打，謝龍介全心全意幫農漁民找生機賺荷包，麻豆代天府簽約的合約書白紙黑字清楚寫著，不同規格每箱的收購價格，每斤從「盤口價加20％到52元不等」，民進黨新潮流硬要把30元加入謝龍介「完全沒寫的合約內容裡」，選舉只知抹黑真悲哀。

蔡育輝議員拿著謝龍介幫柚農簽約的合約內容強調，民主選舉應是一場良性競爭，但台南二選區這場立委補選，又讓選民再度見識到民進黨新潮流抹黑硬ㄠ的手段，3月8日那天，謝龍介在麻豆代天府現場簽約，為了保護簽約雙方簽約內容是不對外公布的，所以只能用最通俗的話，舉例來說明何謂行口價加一成，用30元來舉例指是最淺顯易懂，並非合約內容，但在新潮流窮追抹黑下，謝龍介只好含淚公布到底用甚麼價格來幫助柚農，大家可以清楚明白看到根本沒有所謂的的30元。

蔡育輝說內容，分為五大項分別是：規格10斤一箱，柚農收購價、20尺裝載量、20尺櫃數以及總數量，也就是收購的柚子分四種等級，10粒裝的收購價是盤口價加20%，12粒收購價一斤是42元，14粒收購價一斤是46元，16粒一斤收購價是52元，總數量是20尺貨櫃50個，70萬斤。

蔡育輝說，30元只是舉例說，這跟實際簽下的合約內容根本風馬牛不相及，法律上能夠保障農漁民的是謝龍介簽下的白紙黑字合約內容，而不是他以30元來為農友說明的舉例說，國民黨團3位議員用政治生命相挺的，就是謝龍介一心用法律保障柚農的真情，台南二選區的選民也都感受到，抹黑硬ㄠ不能改變事實，請新潮流拭目以待立委補選結果。