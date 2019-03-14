選前之夜「兩個李佳芬」　台南農漁嘉年華會力挺謝龍介

▲謝龍介指出，對民進黨傾全黨之力打壓、扭曲、抹黑、抹紅他，他請鄉親用選票支持謝龍介做台南改變的起點。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨傾全黨之力打擊國民黨台南市立委人補選候選人謝龍介，謝龍介14日街頭開講，籲請鄉親用選票來搶救拚經濟、顧腹肚、挺基層、打通路的謝龍介，讓台南從3月16日起改變。

謝龍介指出，3月15日韓國瑜的妻子李佳芬將與謝龍介的妻子李佳芬合體，到菜市場買菜、促銷農漁產品。謝龍介說，選前一天紓解緊張氣氛，會辦得像嘉年華會，並有鮪魚秀，歡迎大家參加，購買農漁產品。

謝龍介13日上午到西港慶安宮前、佳里區佳東路、仁愛路口開講，路過駕駛人紛紛比出四號為謝加油，有人大喊「謝龍介凍蒜」，有人按喇叭力挺，更有許多民眾來和謝龍介合照。對於大家的加油、力挺，謝龍介以感動在心頭回應，強調會謹記在心，奮鬥打拚，絕不會讓鄉親失望。

謝龍介在街頭開講中，指這次麻豆文旦簽約非常成功，但賴清德聽信謠言，說一斤30元，他再強調是一斤52、46及42元，不要被惡意扭曲所騙。大家愛台灣、疼惜台灣，世代子孫也都會在這塊土地上生存與工作，謝龍介強調，他當選，不會像賴清德所說台灣被大陸吃掉，大陸吃的是台灣水果。

20多年來台南市都是民進黨執政，第二選區也一直是民進黨的立委，謝龍介表示，這麼多年來台南都沒改變，現在他帶農漁民出來賣農漁產品，又謠言四起；但希望大家像他一樣，努力做事情、拚經濟。拚經濟前途才有光明，子孫才不會外漂，而農業要升級、土地要升等，而有好通路，產業就能升等，也就不用擔心價格崩盤，賣不出去。台灣有世界最好的農漁業技術與科技，這也是台灣打開通路，最好的競爭力。

謝龍介表示，民進黨傾全力打壓，各種扭曲、抹黑、抹紅蜂擁而來，無所不用其極，他有如「啞巴壓死子」有苦難言。選情已非常危險，請鄉親用選票搶救謝龍介，真正能和基層同心、走同路，能和基層一起走、一起拚的謝龍介。「有你們當靠山，我不會孤單；我會努力向前行，走對的路線，不會後悔，會一路堅持到底。」

面對民進黨以全國行政資源打壓，謝龍介說「我毋驚」，因為有鄉親的支持，讓自己更有勇氣與熱情；也因為鄉親的反映，讓自己知道基層苦情，能夠勇敢走下去。一個城市與家庭需要大家不分彼此，共心走同路，用選票支持謝龍介是台南改變的起點，就讓賴清德口中只剩一口氣的民進黨反省，否則台灣的經濟就快要斷氣。