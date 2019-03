PK哆啦A夢！科學家發明全球第一台「時光機」(迷你版)

▲發明像《超時空奇俠》裡的時光機「塔迪斯」,是科學家最狂野的夢想。(圖/翻攝自網路)

「哆啦A夢」不可能是真的。但「哆啦A夢」裡的「時光機」,卻有可能成真!科學家宣稱,一台可以將微小粒子回溯到過去的「時間機器」,已經在俄羅斯被製造出來。

它或許無法跟電視影集《超時空奇俠》(Doctor Who)裡的時空旅行飛船「塔迪斯」(Tardis)相比,但研究人員說,這具「時光機」已可以將小於原子大小的物體朝「時間之箭」的相反方向移動。

上述實驗涉及在量子力學領域裡發現、構成原子的負電荷粒子:電子(electrons)。科學家拿撞球台來作為比喻它們,由台上的撞球代表電子。根據物理定律,「球」被撞開後,會恣意四散。但研究人員設法用一種特殊的量子電腦,能讓它們回復按照原來的三角型狀態,看起來就像是在逆轉時間。

來自「莫斯科物理與技術研究所」(MIPT)物理實驗室的研究人員說,這項實驗實際上已經挑戰了熱力學的第二定律。這是物理學中的一條規則:它支配著從過去到未來事件的方向,「宇宙中的一切都傾向于衰變」。

這台「時光機」是由一個基本的量子電腦建立的,它由「量子位元(qubits)組成。這些是由「一」、「零」或兩者的混合「疊加」起來的資訊單位,可以儲存在電子上。

在實驗中,啟動「演算計畫」後會使量子位元成為一個越來越複雜、「零」與「一」不斷改變的模式。在這個過程中,秩序消失了,就像撞球被撞開時那樣一樣到處飛散。然後,另一個程式修改了量子電腦的狀態,讓它「往回走」,從混沌變為秩序,量子位元的狀態又恢復到原來的起點。

領導這項研究的「量子資訊物理實驗室」(laboratory of the Physics of Quantum Information)負責人李梭維克(Dr Gordey Lesovik)博士說:「從一個外面的觀察者看來,時間似乎是往後回溯。我們用人工方式創造了一個跟時間之箭相反方向的演變狀態。」

李梭維克說,依照目前的實驗結果來看,如果使用兩個量子位元,可以讓「時間反轉」的成功率高達85%。未來他們將朝成建造「時光機」這個夢想繼續邁進。影片請看這裡

▲科學家拿撞球台來比喻新發明「時光機」的運作概念。(圖/翻攝自網路)