美影集60年前神預言築牆 劇中人就叫川普！

▲在影集《追捕》裡飾演川普的演員勞倫斯多布金(Lawrence Dobkin)。（圖／翻攝自電視畫面)

國際中心／綜合報導

很多影集裡都有「神預言」。最著名的當然是《辛普森家庭》(The Simpsons)。 它早在2000年時就神準預言了川普會當上美國總統。最近又蹦出來一個新例子：1950年代年有一齣西部影集，它的「神預言」在今天看來，同樣讓人感到毛毛的。

這齣叫《追捕》(Trackdown)的影集，播出時間是1957至1959年。它之以會引起今天人們關注，原因是劇中有一個騙子，名字就叫川普(Walter Trump)！他在劇中唬弄其他人說：他可以阻止「世界末日」，方法就是築一道牆。當「推友」賀許( Alex Hirsch)在推特發表今昔「川普+築牆」的比較後，馬上在社群媒體被瘋傳。

在1958年播出的其中一集裡，由演員勞倫斯多布金(Lawrence Dobkin)演的華特川普(walter trump)向人們提議修建一堵巨大的牆，以阻擋「宇宙大 爆炸」。但更讓人們感到詭異的是：這個角色的性格跟川普總統驚人的相似！

例如，劇中的川普曾揚言要控告德州巡警吉爾曼(Hoby Gilman)，原因是對方侮辱他。這是不是聽起很熟悉？ 大家都知道，川普曾一再揚言要控告任何低貶他的人或團體：包括媒體、非營利組織以及在2016年大選時指控他性侵的十多名女性。

另一方面，兩個川普說話的方式也是驚人的相似。在其中一個片段中，這位川普說：「我是獨一無二的。相信我，我可以在你的房子周圍築起一道牆，保證什麼東西都無法穿透。」他又說：「你想知道我怎麼建這牆？來吧，我現在就告訴你。」

你會跟川普總統一樣，認為這是「假新聞」嗎？據指出，已有人向重播這齣影集的芝加哥MeTv電視網求證，對方的一名代表證實：上述內容都是真的！

在那一集劇終時，騙子川普遭到逮捕，最後還被另一名角色斃了。