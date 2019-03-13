如「大雄」般的男人　巨大水泥管打造圓圓的夢想家

▲湘潭男子用水泥管打造自己的夢想民宿。（圖／翻攝自瀟湘晨報，下同）

大陸中心／綜合報導

水泥管是卡通《哆啦A夢》裡主角們常聚在一起的的地方，更是男主角「大雄」被欺負後，委屈孤獨時的避風港。在水泥管中居住，是動漫迷龍先生從小的夢想，於是他獨自一人開始建模、打基礎、裝模、維修、裝潢耗時45天，這個「夢想民宿」終於打造完成。

《瀟湘晨報》報導，龍先生在一個短視頻APP上紀錄了自己創作「夢想民宿」的全過程，每一個過程都是由他一人完成。水泥管房直徑為2.6米，面積為5平方米，可住兩個大人和一個小孩。在這些短視頻中，有一個視頻按讚數達到1000萬個，他表示下一步想要打造特色民宿群。這樣的創意也或得不少網友的好評，「從第1天看到第45天，你確實是個心靈手巧的男人」。

家住湖南省湘潭韶山市的龍先生，是一名退伍軍人，目前在家裡從事農業。他是一名動漫迷，小時候特別喜歡看動漫，建造這個房子的靈感就是來自動漫中大雄經常去的水泥管，這也是他從小的一個夢想。在水泥管外部，彩繪了一個還原度很高的動漫人物「魯夫」，房屋木條門上也畫了可愛的哆啦A夢，給簡單的水泥管增添了一些趣味。他表示是自己的想法，也來自他的生活。

28歲的龍先生說，他首先用木板做模具，再用鋼筋固定住，然後一層一層灌水泥，以保證房子的穩定性。模型建造完成之後接下來是室內設計，房間內的每一處物品都展現了建造者的奇思妙想。看到一個不錯的東西，他就會想這會給房屋帶來什麼樣的效果，並開始在腦海中構思，試著DIY把它做出來。

室內裝飾的照明燈，他選擇了用竹條製成，使屋內頗具美感。房屋門更是巧妙，用一根根的木條拼湊而成。為了達到每個木條旋轉開門的效果，他用電鋸和打磨機製造了一個轉軸。

為了製造一個別具一格的大門鎖，龍先生當初想了很久，怎麼才能實現遠程操控開關？有一天他看到家裡的攝像頭，靈光一現，將攝像頭安置在水泥管房門後，再用鐵絲連接固定木條門閥，只要操控手機上攝像頭「轉頭」功能，就可以透過鐵絲帶動木條，實現房屋門的遠程開關。

龍先生表示，這款「夢想民宿」最多可以容納一家三口居住，裡面也設有電視、空調等基礎設施。而目前水泥管房坐落在龍先生家中農家樂的大院裡。