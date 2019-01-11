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白矮星冷卻首度獲證實 太陽100億年後變「水晶球」！

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▲白矮星從內部開始水晶化的示意圖。(圖／ESA官網)`

▲白矮星從內部開始結晶化的示意圖。(圖／ESA官網)

國際中心／綜合報導

權威學術期刊《自然》(Nature)周三(9日)發表最新研究報告指出：天體專家首度發現年邁恆星在核能耗盡後冷卻的直接證據。 星體最終會變成像「水晶球」般的白矮星(White dwarfs)。預料我們的太陽(恆星)也 會在100億年後硬化成一顆比地球密度大20萬倍的白矮星。

科學家利用「歐洲太空總署」(European Space Agency。ESA)的「蓋亞太空望遠鏡」(Gaia Space Telescope)觀察距離地球300光年內的1.5萬顆星體。發現大部分都有冷卻及水晶化跡象。此一跡象證實半世紀前的一項理論。

英國華威大學(The University of Warwick)物理系博士崔姆布雷(Pier-Emmanuel Tremblay)說，50年前即有人指出因結晶作用，白矮星會在呈現一定亮度和顏色的情況下才會被觀測到此一現象。

這是首度發現白矮星結晶由液體變成固體的直接證據。 崔姆布雷同時指出，所有白矮星會在變化過程中結晶，質量更大的白矮星更早經歷這個過程。這意味著銀河系中數十億顆白矮星已完成此一過程。

太陽目前是一顆黃矮星，未來會逐漸冷卻及收縮成白矮星，當它不再釋放熱量時， 即變成黑矮星。

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關鍵字：白矮星,White dwarfs

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