「超毒鎖鏈蛇」咬右腿腫大　醫生搭末班高鐵拿血清4hr救回他

▲男子遭鎖鍊蛇咬傷，右腿持續腫大瘀血，所幸經血清救治撿回一命。（圖／中國附醫提供，下同）



記者陳玉／台中報導

台中40歲男子與家人到墾丁遊玩，在海灘散步突然感到右腳疼痛，見該處有2小洞立即到當地就醫，初判是無毒蛇咬傷僅消毒，未料，男子隔天返家整條右腿腫大瘀血，掛急診後才確定遭鎖鍊蛇咬傷，但中部醫院都無備用血清，醫師緊急搭高鐵北上向北榮毒物中心調用血清，再趕搭未班高鐵返回台中，花費4小時「緊急救援」才將他從鬼門關前救回。

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▲▼男子到院時右腿明顯腫起瘀血，經血清治療後逐漸好轉。黑圈處為蛇咬傷處。

中國附醫毒物科主任洪東榮表示，男子到院時右腳腫起、部分地方有淤血，抽血後發現血小板偏低，從正常14萬掉到11萬，且有持續下降情況，據患者臨床症狀判斷就是鎖鍊蛇咬傷；但鎖鏈蛇血清是罕見用藥，因鎖鏈蛇主要分布在屏東、台東及花蓮地區，南部、東部醫院都備有血清，而其他地方都沒有。

洪東榮指出，因患者會移動，遭蛇咬後不見得在當地就醫，以此例來說，患者在南部遭咬、隔天返回中部就醫，但因為醫院沒有血清，確定遭鎖鏈蛇咬後，立即派醫師坐高鐵到北榮拿血清，再搭末班高鐵北下，花費4小時「緊急救援」，而患者使用血清時間較晚，情況沒有立即改善，後來再申請2次血清，病人才逐漸好轉。

▲▼男子右腿可見明顯瘀血，經抗鎖鏈蛇毒血清（下圖）救治後情況好轉。



洪東榮說，此名患者身材高大、遭咬後進入體內毒液量較少，從被咬到發病時間沒有那麼快，出血速迅也較慢；若今天患者身型嬌小、毒液量大，應該遭咬後2、3小時內就會發病，若沒有及時救治，會因多重器官衰竭、全身出血等造成死亡。

▲經醫師花費4小時「緊急救援」，患者情況已有改善。



洪東榮也提到，中部地區上次遭鎖鍊蛇咬傷是在30多年前，位於西螺地區，但中部地區是不是真的沒有鎖鏈蛇，這真的不清楚，而每年都會發生遭鎖鍊蛇咬傷的少數個案，因此建議各個地區還是要備有血清，「備而不用」是對病人比較好的。