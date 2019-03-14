墾丁散步遭超毒鎖鍊蛇咬傷　台中零血清…醫搭末班高鐵4hr救回他

▲鎖鏈蛇常出現於台灣南部以及東部，是台灣六大毒蛇之一。圖為佳冬鄉首次捕獲鎖鍊蛇。（圖／屏東縣政府）

生活中心／綜合報導

台中一名40歲的男子日前帶著家人到墾丁旅遊，沒想到在海邊散步時突然被咬傷右腳，就醫後原本以為是無毒的蛇，結果隔天返家整條腿就腫大瘀青，這才知道是被台灣六大毒蛇之一的鎖鏈蛇咬中，偏偏中部的醫院沒有血清，醫師只好趕緊搭乘當日的末班車高鐵北上向北榮毒物中心調用，來回4小時才將他從鬼門關前救回。

根據《蘋果日報》報導，受傷的男子提到，事發當天散步時因為天色昏暗，只感覺右腳一陣刺痛，低頭一看沒有發現什麼生物，到醫院檢查才發現腳上有兩個小洞，檢查過後以為是無毒的蛇，打了消炎針隨即出院，隔天返回台中整條腿就突然腫起來；不巧的是，因為鎖鏈蛇的血清保存期限很短，中部各大醫院剛好都沒有儲備，醫師只好搭乘當日最後一班高鐵北上，緊急向台北榮總調用血清，前後花了4小時才救回他一命。

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▲台灣毒蛇榜的第一、二名。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

其實台灣氣候溫暖潮濕，相當適合蛇類繁殖，衛生福利部疾病管制署表示，台灣每年約有1100人被毒蛇咬傷，比例依序為赤尾鮐（31.7%）、龜殼花（23.3%）、眼鏡蛇（13.2%）、雨傘節（5.5%）、百步蛇（1.4%）以及鎖鏈蛇（0.5%），其中每年3月到11月是蛇類的活動旺季，7、8月則是高峰期，每年大約有400多人是在這個時期遭蛇吻。

疾管署呼籲，民眾清明節掃墓、登山或是郊遊時最好穿著長袖衣物和長靴自我保護，同時避免在蛇類最活躍的夜間、日出時以及大雨過後，在牠們可能出沒的地點逗留，如果真的遭咬傷，請保持鎮定儘量辨別出蛇的形狀、顏色以及特徵，可以先用彈性繃帶或絲襪包紮患肢，再用木板、樹枝當作夾板固定，並讓傷口低於心臟，迅速前往醫院治療，不要購買來路不明的藥物服用，以免錯過保命的黃金時機。

▼台灣氣候潮濕多雨，適合蛇類繁殖。