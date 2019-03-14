　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

墾丁散步遭超毒鎖鍊蛇咬傷　台中零血清…醫搭末班高鐵4hr救回他

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

佳冬鄉首次捕獲鎖鍊蛇。（圖／屏東縣政府）

▲鎖鏈蛇常出現於台灣南部以及東部，是台灣六大毒蛇之一。圖為佳冬鄉首次捕獲鎖鍊蛇。（圖／屏東縣政府）

生活中心／綜合報導

台中一名40歲的男子日前帶著家人到墾丁旅遊，沒想到在海邊散步時突然被咬傷右腳，就醫後原本以為是無毒的蛇，結果隔天返家整條腿就腫大瘀青，這才知道是被台灣六大毒蛇之一的鎖鏈蛇咬中，偏偏中部的醫院沒有血清，醫師只好趕緊搭乘當日的末班車高鐵北上向北榮毒物中心調用，來回4小時才將他從鬼門關前救回。

根據《蘋果日報》報導，受傷的男子提到，事發當天散步時因為天色昏暗，只感覺右腳一陣刺痛，低頭一看沒有發現什麼生物，到醫院檢查才發現腳上有兩個小洞，檢查過後以為是無毒的蛇，打了消炎針隨即出院，隔天返回台中整條腿就突然腫起來；不巧的是，因為鎖鏈蛇的血清保存期限很短，中部各大醫院剛好都沒有儲備，醫師只好搭乘當日最後一班高鐵北上，緊急向台北榮總調用血清，前後花了4小時才救回他一命。

請繼續往下閱讀...

台灣六大毒蛇。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台灣毒蛇榜的第一、二名。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

其實台灣氣候溫暖潮濕，相當適合蛇類繁殖，衛生福利部疾病管制署表示，台灣每年約有1100人被毒蛇咬傷，比例依序為赤尾鮐（31.7%）、龜殼花（23.3%）、眼鏡蛇（13.2%）、雨傘節（5.5%）、百步蛇（1.4%）以及鎖鏈蛇（0.5%），其中每年3月到11月是蛇類的活動旺季，7、8月則是高峰期，每年大約有400多人是在這個時期遭蛇吻。

疾管署呼籲，民眾清明節掃墓、登山或是郊遊時最好穿著長袖衣物和長靴自我保護，同時避免在蛇類最活躍的夜間、日出時以及大雨過後，在牠們可能出沒的地點逗留，如果真的遭咬傷，請保持鎮定儘量辨別出蛇的形狀、顏色以及特徵，可以先用彈性繃帶或絲襪包紮患肢，再用木板、樹枝當作夾板固定，並讓傷口低於心臟，迅速前往醫院治療，不要購買來路不明的藥物服用，以免錯過保命的黃金時機。

▼台灣氣候潮濕多雨，適合蛇類繁殖。

台灣六大毒蛇。（圖／記者嚴云岑攝）

台灣六大毒蛇。（圖／記者嚴云岑攝）

ET快訊
快訊／川普下令了 美國停飛所有波音737 MAX機型！
快訊／臉書、IG大當機！發文+回文+按讚全失效…小編全崩潰
快訊／彰化驚傳車內燒炭！休旅車內「祖孫三代」昏迷…3人命危
快訊／台東近海05：07規模4.6地震　最大震度5級
川普下令了　美國停飛所有波音737 MAX機型！
快訊／312票對308票！　英國下議院4票之差「否決硬脫歐」
臉書、IG大當機！「發文+回文+按讚」全失效…小編全崩潰

關鍵字：毒蛇,墾丁,鎖鏈蛇

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台東近海05：07規模4.6地震　最大震度5級

笑著笑著就哭了！作文「同學會」　他寫這8字被5千網友推爆

遠航飛長灘島航班降落後「偏移跑道」　機上121名旅客驚魂！

新一波春雨深夜襲！全台變天　氣象局曝「下雨熱區」北部慘連莊5天

新北市府幕僚都出自這！　侯友宜於世新談「從警轉政」的人生歷程

6鬼纏身48小時！她一奔樓梯逃跑…秒遭拉腳踝「爆摔5樓」　女鬼陰笑：來玩

「干擾電眼」取物成功率9成　夾娃娃機台主：月損失5000再這樣得關門

墾丁散步遭超毒鎖鍊蛇咬傷　台中零血清…醫搭末班高鐵4hr救回他

快訊／台東近海05：07規模4.6地震　最大震度5級

處女座很「turtle hair」？形容12星座人格特質這樣說才對！

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

劉至翰被辣妹熱情「全身貼住」　 前妻蹲路邊大哭

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

90°直角方塊頭 12級風吹不動　心酸被起底：想為她變年輕點

Selina高齡愛狗Pinky離世！　 「謝謝妳給了我5699個幸福美好的日子」

「干擾電眼」取物成功率9成　夾娃娃機台主：月損失5000再這樣得關門

墾丁散步遭超毒鎖鍊蛇咬傷　台中零血清…醫搭末班高鐵4hr救回他

快訊／台東近海05：07規模4.6地震　最大震度5級

處女座很「turtle hair」？形容12星座人格特質這樣說才對！

笑著笑著就哭了！作文「同學會」　他寫這8字被5千網友推爆

遠航飛長灘島航班降落後「偏移跑道」　機上121名旅客驚魂！

越捷0元機票又來了！限時3天大放送　「每天下午1～3點」官網開搶

淡北道路案環評遭駁！新北市政府問題答不出　環委要求「重考」

新一波春雨深夜襲！全台變天　氣象局曝「下雨熱區」北部慘連莊5天

農委會政策「農舍必須臨側臨路」　宜蘭壯圍say no

12星座如何面對「被失戀」　OO座秒下載交友APP...直接開約了

未婚媽「看YouTube學生產」...母子都斃命！血流出門口鄰居嚇傻

金牌教練激戰賓士女弄壞沙發　正宮「以為小孩頑皮」一看氣昏

「干擾電眼」取物成功率9成　夾娃娃機台主：月損失5000再這樣得關門

養生料理輕鬆做！　「補品」入菜美味上桌

快訊／臉書、IG大當機！「發文+回文+按讚」全失效…小編全崩潰

《權力遊戲》Ｘ愛迪達即將來襲　龍后米白款耐看、反派冰藍配色超美

墾丁散步遭超毒鎖鍊蛇咬傷　台中零血清…醫搭末班高鐵4hr救回他

控腳底按摩被按大腿內側！她閉嘴發「摁～」長音　告性騷結果出爐

美加停飛波音737 MAX「全球都禁」！半年墜2次奪逾300命　

塞車逆向踢鐵板！白車「倒退嚕109秒」　網：看得好療癒

生活熱門新聞

6鬼纏身48小時！逃跑遭拉腳爆..

新一波春雨深夜襲！北部濕5天

男友狂嫌胖：妳肉都跑出來　纖細..

閨蜜傳Line「問號驚嘆號」秒..

她發「我的失約男友」　10天後..

黃國昌發怒奏效！台鐵2天內公布..

駕駛櫃台前空白5秒開口說4字　..

5分鐘吃11盤壽司被酸：豬嗎？..

作文「同學會」　他寫這8字被5..

水電師傅反差萌！神改造「熱水器..

華航春季線上旅展開跑　最便宜來..

聯結車司機死亡地帶「貼符」萬人..

爸爸行李箱塞保險套　她深夜秒懂

台大教授教年輕人「成功6心法」

更多熱門

相關新聞

軍人男友飆車撞飛！她毀容遭拋棄淚崩

「謝謝一場車禍，讓我知道沒有所謂真愛 。」高雄一名女網友透過網路認識一名軍人男友，不久便騎機車到墾丁約會走走，但男友全程幾乎都在飆車，結果遭撞飛，導致她臉部整個血肉模糊，但顧忌男友是軍人的身分沒有報警，默默到醫院看診；她臉部毀容已夠難過，最崩潰的是，口口聲聲掛保證會負責的男友把她全面封鎖，讓她一度想死，10年過去了，至今忘不了背叛的痛。

潭仔港秘境打魚　3潛水客栽了

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

陸客丟垃圾挨揍　網讚：護國神拳

兩潛水客墾丁抓鸚哥、龍蝦　被逮個正著　

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

展榮問白癡公主：要不要跟我、我弟3P

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女騎士慘死

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

和帥外甥洗澡17年！4200萬G球人妻驚爆出軌

6鬼纏身48小時！逃跑遭拉腳爆摔5樓

快訊／臉書、IG大當機！小編全崩潰

道士帶人妻到神壇後壞壞！兒子就在外面跪拜

日本24歲天才IQ188　現在竟是無業青年

新一波春雨深夜襲！北部濕5天

鄭俊英自豪「頭小像花生」　Hani傻眼「一掌拍碎花生」

Selina心碎淚吻愛犬Pinky！105字告別

淡江女大生魂斷百齡橋！16歲少年伴屍一夜

《驚奇隊長》埋最深的彩蛋　99.9%觀眾沒Get到

被男友拉進「百男群組」羞恥洗禮

更多

最夯影音

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面