人夫抓姦蹲下聞衛生紙喊：有味道　沒驗出「斑點」他逆轉判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

台中市男子阿文（化名，以下人名皆同）被指控勾結有夫之婦，對方的丈夫阿輝衝到摩鐵抓姦，甚至將警察查扣的衛生紙拿起來聞說，「我一聞就知道她外遇了，因為有精液的味道」。不過，檢警將證物送往內政部警政署刑事警察局鑑定，卻沒有驗出精斑或前列腺細胞，最後整起事件大逆轉，台中地院法官判決阿文無罪。

▲阿文聲稱是和人妻到摩鐵談心事，加上重感冒才會用衛生紙擦鼻涕。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

阿輝指控，2018年1月26日晚上11時許接到朋友電話，說老婆吃完飯後就開車從台北南下，直衝台中某摩鐵，他隨即跟著前往抓姦，並在兩人準備離開時帶著警察進入房內尋找證物，當場在房間及浴室的垃圾桶找到衛生紙團，「事發一週前我就看到老婆的手機裡有他們牽手的照片，而且那段期間她常常找藉口說要南下到苗栗，也不願意和我行房。」

「當天在摩鐵裡，我有蹲下來聞警察查扣的衛生紙、床單以及被單，那時候我就知道老婆外遇了，因為有精液的味道。」阿輝氣不過，憤而提出妨害家庭的告訴。不過，被指控為小王的阿文反駁，自己並不清楚女方是否結婚，兩人只是因為投資虛擬貨幣認識，沒有發生過性關係，當天是女方心情不佳才會相約到摩鐵談心事，順便討論一些公事，「衛生紙上會有男女混合型DNA，應該是她擦完眼淚後，我重感冒又拿來擤鼻涕。」

▲阿輝強調警方查扣的衛生紙團上有精液的味道，他才深信老婆出軌。（示意圖／記者陳俊宏攝）

巧合的是，檢警將查扣的證物分批送往內政部警政署刑事警察局鑑定，不論是衛生紙團還是床單都沒有驗出可疑的精斑，以顯微鏡檢驗也沒有找到精子細胞，進行前列腺抗原檢測法結果也是陰性。

台中地院法官認為，本案查扣的證物皆未驗出精斑，缺乏直接證明有相姦犯行的證據，最後因為查無其他積極事證，判阿文無罪。