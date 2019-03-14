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柯文哲談華山分屍提「恐怖情人」挨告　檢：沒有妨害名譽犯意

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▲▼台北市長,柯文哲。（圖／記者謝盛帆攝）

▲台北市長柯文哲談華山分屍案被控妨害名譽，14日獲檢察官處分不起訴。（圖為資料照／記者謝盛帆攝）

記者劉昌松／台北報導

2018年6月發生台北華山大草原分屍命案後，死者的父親不滿台北市長柯文哲說了一段「恐怖情人」談話，但女兒和兇嫌陳柏謙根本不是「情人」，控告柯涉嫌誹謗死者名譽，但台北地檢署觀看柯的相關受訪畫面後，認為柯是在媒體提問下，說明類似案件難以防範，並沒有妨害死者名譽犯意，14日處分不起訴柯文哲。

▲▼華山分屍案兇嫌陳伯謙向死者家屬下跪道歉，死者父親無奈「是男子漢就要敢做敢當。」（圖／記者楊佩琪攝）

▲死者父親控告柯文哲的「恐怖情人說」涉嫌誹謗死者罪。（圖為資料照／記者楊佩琪攝）

▲▼華山分屍案嫌犯陳伯謙。（圖／合成照，照片來源：爆廢公社、記者黃克翔）

華山分屍案主嫌陳伯謙被控強制性交殺人罪遭起訴求處死刑。（圖為資料障／合成照，照片來源：爆廢公社、記者黃克翔）

射箭教練陳柏謙，在2018年6月1日清晨性侵女子時遭到反抗，竟把女子勒死後，還殘忍分屍，在4日清晨將7袋屍塊再到陽明山丟棄，北檢調查後已將陳柏謙依強制性交殺人等罪起訴，並向法院具體求處死刑，目前全案在台北地院審理中。

不過在案件偵辦期間，命案所在的台北市首長柯文哲在媒體採訪時感嘆，「身體健康容易檢查，心理健康比較困難」，柯說要找到這種「恐怖情人」不容易，事後外界柯質疑說錯話，死者家屬也不滿女兒被說成是兇嫌的情人，對此，柯又再受訪時解釋，那個（指恐怖情人說）家屬有點誤會，當時記者問他「如何防範恐怖情人」，他才說「恐怖情人有時候還是會出現」，家屬有點誤會，但除了那一點之外，政府該負責任還是會負責任。

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關鍵字：華山分屍,柯文哲,誹謗死者,陳柏謙,死刑

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