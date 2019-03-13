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2020唯韓國瑜能打敗柯文哲　王欣儀撂黨內青年疾呼徵召

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記者蔡浩祥／台北報導

高雄市長韓國瑜角逐2020聲浪越來越高，台北市議員、大安區立委參選人王欣儀今號召發起「#徵召韓國瑜全台發大財」、「灌爆KMT臉書！」留言活動，疾呼要求黨中央推派絕對勝選的總統候選人韓國瑜，否則支持者可能將選票轉給台北市長柯文哲，號召眾人灌爆國民黨官方臉書。

王欣儀日前宣布參選大安區立委時，呼籲黨中央徵召韓國瑜，競選2020總統大位，要求黨內太陽停止內耗，轉型為戰鬥政黨，一切以勝選為考量。

她指出，有許多民眾反映，唯有韓國瑜能夠帶領國民黨重返執政，還說要是明年不是韓國瑜參選，很可能會放棄投票權利，甚至轉向柯文哲。

▲台北市議員、大安區立委參選人。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲台北市議員、大安區立委參選人王欣儀。（圖／記者蔡浩祥攝）

談及韓國瑜近來就2020的表述，王欣儀表示，有媒體斷章取義、捕風捉影，把韓國瑜的原意曲解成做好做滿，刻意製造話題，造成外界誤會。

她指出，黨中央在民意如此高漲時刻，仍漠視基層力挺韓國瑜的聲音，使得基層焦慮越來越嚴重，呼籲大家勇敢站出來，展現集體力量。

倘若韓國瑜沒有被徵召，王欣儀憂心指出，許多民眾反映要是明年不是韓國瑜參選，很可能放棄投票權利，甚至轉向柯文哲。

▲台北市議員、大安區立委參選人王欣儀表示，許多民眾反映要是明年不是韓國瑜參選，很可能轉向柯文哲。（合成圖／記者洪正達、謝盛帆攝）

▲台北市議員、大安區立委參選人王欣儀表示，許多民眾反映要是明年不是韓國瑜參選，很可能轉向柯文哲。（合成圖／記者洪正達、謝盛帆攝）

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