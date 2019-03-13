讚韓國瑜如「神」定選2020　王世堅：神愛世人會解救普羅大眾

▲王世堅。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

高雄市長韓國瑜民調支持度高，被外界認為是2020的熱門人選，國民黨上下也期盼韓國瑜扮演中興黨的角色，帶領國民黨再起。對於韓國瑜2020是否會出來競選總統大位，民進黨籍北市議員王世堅認為，韓流不但興起而且歷久不衰，「我真的是見證了神蹟，韓國瑜已經到神的地步」；他還說，韓國瑜既然是神，神愛世人，看到凡世有這麼多民眾受苦受難，神愛世人，神一定會來解救普羅大眾。

對於韓國瑜支持度超高，有可能再2020被拱出來選總統，王世堅說，自己看韓流不但興起，而且歷久不衰，尤其這麼多次的造勢場合，包括他高票當選市長，「我真的是見證了神蹟，韓國瑜已經到神的地步。」

「為什麼你認為韓國瑜一定會參選總統？」王世堅認為，韓國瑜一定會參選總統，他動機很簡單，韓國瑜既然是神，神愛世人，看到凡世有這麼多民眾受苦受難，神愛世人，神一定會來解救普羅大眾。

另外，王世堅還說，現在在柯文哲面前提到韓國瑜選總統，「是戳到柯文哲的死穴」，柯文哲現在為一顧忌就是韓國瑜要參選，所以柯文哲才會拖拖拉拉、裝神弄鬼。

「柯文哲不要再拿外科醫師來炫耀。」王世堅表示，就是柯文哲那種菁英、優越心態，不要再用外科醫生這四個字自我炫耀，很多醫界朋友實在看不下去，直言柯文哲想要把社會對醫生的感謝與尊敬，轉移到同為醫生的自己身上。