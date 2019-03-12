時速100撞死女騎士被控殺人罪　酒駕男：當時路上沒什麼人...

2018年8月23日凌晨，郭俊邑（23歲）在台北市文山區的好樂迪KTV和朋友喝酒唱歌，席間喝了2、3罐啤酒，1/3瓶的威士忌後，清晨5點31分開車回家，在羅斯福路以100公里高速衝了近3公里，過程中郭的車子也曾失控打滑，但他完全沒煞車。

2分鐘後，郭右轉進入基隆路沒多久，連續撞倒前方3輛機車，造成1死2傷，郭車以順時針方向旋轉撞向路旁房子才停住，酒測值高達1.29毫克，檢察官痛罵郭「油門從來沒有鬆過」，「與恐攻沒什麼兩樣」，有不確定殺人故意，起訴殺人罪。

他12日在母親陪同下出庭時，否認故意殺人，稱希望籌錢跟被害人和解，他辯稱「不知道自己喝得那麼醉，當下覺得自己可以控制住車輛，沒感受到自己車速有那麼快，而且當時路上沒什麼人，所以才會闖紅燈，當時恍神，沒注意前面有車，撞到第一台後，回過神想煞車，但已來不及了。現在覺得後悔。」

但遭撞死的陳姓女子妹妹透過律師表示，根據郭男自己車上的行車記錄器很清楚，郭一開始有在等紅燈，因為前方有警方巡邏車要進行攔查，才開始加速狂飆，如今郭仍沒有說出實話，毫無悔意，沒有真相就沒有和解。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



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