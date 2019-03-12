你們都冤枉我！毆警案開庭李婉鈺爆氣　張碩文要他別說了

記者劉昌松／台北報導



新北市議員李婉鈺被控前年到立委張碩文住處長按電鈴，強迫張家開門不成，還揮拳打傷獲報到場的警察，台北地院12日開庭，張碩文出庭作證，指李當天應是擔心他吃藥就醫，所以急著要找到他，李婉鈺庭訊時一度提高音量嗆檢方冤枉她，但經法官和張勸說「不懂要聽辯護人的啦」，李最後決定全數認罪，希望法院給予緩刑2年的機會。

▲李婉鈺毆警案開庭，張碩文出庭作證還勸李要聽律師的話。（圖／記者劉昌松攝，下同）

李婉鈺先前已經就毆打警察部分承認犯罪，但仍不滿被檢方起訴認為，2017年11月間，因為找張碩文喝酒被拒絕，就去張家大吵大鬧，涉嫌強制張家人開門未遂，法院12日傳喚張碩文說明當天情形。

張碩文作證指出，當天李婉鈺曾多次打電話給他，請他去跟南部北上的鄉親敬酒，但因宋楚瑜母親過世，張碩文在長庚醫院幫忙，只抽空回撥一通電話說「沒有空」，之後李又傳簡訊問「在幹嘛」，張又先後回訊「在醫院」、「看電視」。

張表示，李婉鈺可能因此誤會、擔心他吃了藥之後去就醫，所以當晚跑去中山醫院找不到他，再到他家去按電鈴，張說李是「從小到大的朋友，這是她這人會做的事」，張並指本案如果不是因為李婉鈺和他是公眾人物，根本不需要這樣浪費國家司法資源。

法官解釋，本案並非一家一戶的事情，李婉鈺揮拳打警察，造成社會震撼，這是當地社區安寧的事情，法官話鋒一轉，詢問李婉鈺是否願意全數認罪，可考慮給予緩刑2到3年的機會。

檢察官方面則認為，如果李婉鈺真的是急於救朋友，為何不在警察到場時說出來，且先前不斷給李認罪機會，李都不認罪？李婉鈺突然爆氣插話「因為你們之前都冤枉我」，法官趕忙出來打圓場，張碩文也在證人席上小聲說「不懂要聽辯護人的啦」，「別再說那些啦」，最後李婉鈺和律師討論後，同意全數認罪，請求法院給予緩刑2年機會，也希望檢方能討論同意未來宣判後不再上訴，讓本案就此定讞。

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