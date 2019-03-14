與深藍冰釋？會見「好弟兄」王金平　郁慕明坦言：他被誤解很多

記者蔡浩祥／台北報導

新黨主席郁慕明上午赴立法院，與前立法院長王金平會見。被問及新黨是否與王合作？是否自提候選人，郁會後皆未有明確表示，僅說「這是國民黨的家務事」，而面對王這位「好弟兄」，他坦言「他被誤解的地方很多」。

王郁會見時，郁慕明直說，「大家一家人、兩黨一家人、兩岸一家人」；王金平直笑說「對」，展現兩人好交情。

郁慕明表示，與王金平認識很久，「當時在國民黨，他是立法院工作會主任，我是福主任；他要做的就會去做，他被誤解的地方也很多」。

媒體問到，新黨是否可能與王金平合作？郁慕明表示，這不需要討論，今天重點不是在選總統，而是憂心兩岸關係的衝撞。

郁慕明說，王院長強調兩岸很多方式去處理，提到「九二共識」，也有很多名稱、說法，這是我們想怎麼去化解蔡英文政府帶來的一種對撞、衝突情勢。

至於新黨是否會自提候選人？郁慕明表示，這要新黨選委會決定，新黨不只面臨總統大選的問題，還有政黨發展的問題，政策方面是我們最在意的。

被問到是否支持王金平角逐2020？郁慕明表示，這是國民黨的家務事，王院長是盡力、努力的，我們所期待的，是為台灣未來發展努力，有魄力、有膽識、有主張，可以跟我們商討。

▲前立法院長王金平會晤新黨郁慕明主席。（圖／記者屠惠剛攝，下同）