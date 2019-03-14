2020「韓王配」夢幻組合　王金平怒回：參選到底！絕不當副手！

記者蔡浩祥／台北報導

2020總統大選腳步進逼，亟欲重返執政的國民黨已多人表態角逐總統提名，前立委蔡正元提出「韓王配」夢幻組合。對此，前立法院長王金平上午受訪時，語氣堅定表示，「老早講過，我不會當副手，也不會待在立法院，就是參選2020中華民國總統到底」，要記者別再問副手問題。

王金平上午9時會見新黨主席郁慕明，自宣布參選以來，王積極爭取深藍選票動作頻頻，先是在參選記者會邀請深藍、軍系代表出席，近日還會見表態投入黨內初選的台大政治系教授、孫文學校校長張亞中。

被問到會見郁慕明是否為鞏固深藍票倉？王金平不置可否地表示，他來看我，不曉得他要談些什麼，但這是個機會，每位都要拜託，還向記者拜託，爭取支持。

面對「韓流」聲勢持續走高，媒體詢問王金平，倘若黨中央徵召韓國瑜，是否還會參選到底？王回應稱，「假設性問題，不回答」。

▲前立法院長王金平（右），上午會見新黨主席郁慕明（左）。（圖／記者屠惠剛攝）

話鋒一轉，媒體問到有關「韓王配」，王金平表示，每個人的看法不同，這是他們多項看法中的一種，我們尊重。即便問了多次，王還是說「尊重」。

不過，黨內初選時程未定之際，徵召聲浪不斷，被問到是否感到不公平？王金平表示，「主席怎麼做，我們尊重，遊戲規則應該講得差不多了」。

媒體再問，副手是否可能為2020的選項？王金平頗不耐煩地表示，「怎麼還在問，請不要再問好不好？」他強調，老早講過，我不會當副手，也不會待在立法院，就是參選2020中華民國總統到底，轉身結束這段聯訪。

▲前立法院長王金平。（圖／記者蔡浩祥攝）