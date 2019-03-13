提出新名詞取代「九二共識」？　王金平：起碼有十幾個

▲前立法院長王金平。（圖／記者楊淑媛攝）

記者蔡浩祥／台北報導

日前宣布參選2020總統的前立法院長王金平，晚間接受電台專訪時，呼籲政府應提出有別於「九二共識」的新名詞，以利與對岸談判。他主張提出能繞過「九二共識」的新名詞，表示「最起碼有十幾個講法能代替九二共識」。

王金平宣布參選總統記者會上，曾提及「中華兒女，本是同根生」，被主持人問及，王金平表示，他談論的中華兒女擴及全球，包含「大陸」、新加坡、美國、日本等華僑，都是中華兒女，本來就同血緣、同語言、同文字、同風俗習慣等同根生，開枝散葉到全世界。

他指出，中華民國自1912年成立至今，長達108年歷史的中華民國還屹立於是台、澎、金、馬，《中華民國憲法》依然存在，只是有若干凍結與修正。

▲總統蔡英文迄今未承認「九二共識」 。（圖／記者屠惠剛攝）

有關兩岸主權部分，王金平指出，《憲法》主權及於大陸，而中華人民共和國的憲法主權也主張及於我們，「兩岸應透過接觸、協商、談判，才能理出兩岸真正定位」。

不過，對於自己的兩岸論述，王金平可說是欲言又止。他表示，目前他正在思考，但不能講，因為講出來將引起另一番爭論，該說的時候就會說，可能是在辯論的時候拋出，他認為「最起碼有10幾個講法能代替」。