男9樓跳下砸爛機車亡　民俗專家警告：報廢或賣掉不然會衰！

▲貿易公司職員工作低潮想不開，9樓跳下砸爛機車當場死亡。（圖／記者柳名耕翻攝）

突發中心／新北報導

新北市汐止區1處停車場12日晚間發生墜樓案件，1名邱姓男子開車進入停車場9樓後，就直接跳下當場死亡。由於邱男跳下後因砸中1輛機車，隨後掉落倒臥一旁地面，對此，民俗專家張旭初表示，建議車主將車轉賣或直接報廢，否則邱男的靈魂將會隨著機車到處跑，車主也會因而運勢低迷或夜長夢多。

警方調查，住在台北市的邱姓男子12日晚間9點時許開車到汐止1處立體停車場，並直接開上頂樓，最後越過鐵欄杆從9樓跳下，當場砸中停車場內1輛機車，龍骨整個斷裂，而邱男也倒臥在機車旁當場死亡。

對此，民俗專家張旭初接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，由於車主的運勢較衰，才會逃不過被邱男跳下砸中的劫難，而因人死後有3魂7魄，就算邱男家屬已至現場進行招魂，邱男的魂魄還是會隨著機車四處跑，因此建議車主乾脆直接將車報廢，或是轉賣，否則車主平時生活會因為心裡疙瘩而處處受阻，運勢也會因此受到影響。

▲張旭初建議遭砸中機車車主將車賣掉，否則運勢會受到影響。（圖／記者柳名耕翻攝）

張旭初還提到，由於邱男魂魄會跟著機車，若是車主要將機車賣出，應先請專家對機車進行開光除煞氣，才不會因此影響到其他的人。另外，機車有車神，而車神會自己尋找有緣人，或是運勢氣場較高的買主，原車主也不用因此擔心造成買主的負面影響，但前提是車主應誠實告知買主有此事件發生。

警方表示，事發當時還沒有人發現，直到晚間10點時許，民眾路過發現該名男子躺在地上才趕緊報案，警消獲報後抵達現場，不過邱男已無呼吸心跳，警方調閱監視器後判定沒有外力介入。家屬也向警方透露，邱男在貿易公司工作但最近疑似遇到工作低潮才想不開而輕生。

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