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藝人「康龍」妻命喪火窟　兒竟染毒縱火燒機車…他嘆：也沒辦法

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記者陳豐德／新北報導

新北市三重區車路頭街的公寓前，13日凌晨7點多突然竄出火煙，民眾發現後趕緊報案，經撲滅火勢後，警消發現一台機車的左手把處有被人縱火燒毀的痕跡，一名目擊者指稱是一名鄭姓男子所為，警方發現鄭男時，他呆坐在樓梯間神情恍惚，據了解他父親就是知名資深藝人「康龍」，疑似因去年1月母親因住宅大火不治身亡，讓鄭男徹底陷入陰霾。

▲▼藝人康龍的兒子疑似染毒後縱火燒機車。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲藝人康龍的兒子疑似染毒後縱火燒機車。（圖／記者陳豐德翻攝）

新北市三重分局永福派出所在7時許稱或民眾報案，指稱在車路頭街的公寓前有人縱火，看到一名男子點燃機車手把上的手套，警方到場時發現一台停在公寓前的機車左手把手套遭火燒毀，目擊者表示是住在樓上的鄭男（38歲）做的，當時他看到起火後大聲喝斥，但鄭男卻不理不睬故自離去。

▼機車手套左被燒灼看不出原本形狀。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼藝人康龍的兒子疑似染毒後縱火燒機車。（圖／記者陳豐德翻攝）

員警上樓查訪鄭嫌住處時，發現他就坐在樓梯間呆漠不語，員警發現他的右手手掌有燒焦傷，並在他身上查扣到打火機一枚，他向警方表示當時已經神情恍惚，由於鄭男有毒品、毀損傷害等前科，警方懷疑他可能是吸毒後才縱火，將進一步驗尿比對後釐清，全案訊後先依公共危險罪移送新北地檢署偵辦。

據了解鄭男的爸爸就是資深藝人康龍（本名鄭啟鎮），去年1月間住家臥房因天冷使用電暖器，疑似電線走火引發火警，康龍抱著孫子急忙逃生，但妻子鄭萬里鳳卻不幸受到嚴重灼傷，被警方救出時就失去生命跡象，送醫後一度恢復生命心跳，可惜仍傷重不治身亡。

喪母之痛嚴重打擊康龍的兒子，他染上毒品，今年初才剛出獄，不料這一次又疑似吸毒後神情恍惚犯下縱火案，所幸沒有造成人員傷亡，康龍接受媒體訪問時表示「交給警方處理，我也沒辦法……」對於自己兒子的脫序行為，康龍透露自己已經無可奈何。

綜藝固定咖資深藝人康龍，本名鄭啟鎮（65歲）出道至今40年，演出多部本土劇，例如細說台灣、藍色水玲瓏等，也長期關懷資深藝人權益，並參加多項公益活動。

▼中華演藝總工會108年新春尾牙，康龍當時出席。（資料照／記者湯興漢攝）

▲▼中華演藝總工會108年新春尾牙，康龍。（圖／記者湯興漢攝）

▼火警發生後康龍妻子被救出來已經沒有生命跡象。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重公寓凌晨發生火警，婦人救出時無生命跡象。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼康龍出席老婆鄭萬里鳳告別式。（圖／記者張一中攝）

▲▼康龍出席老婆鄭萬里鳳告別式。（圖／記者張一中攝）

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關鍵字：康龍,縱火,染毒,機車,三重

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