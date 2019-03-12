下藥洗劫女網友「脫光拍裸照」　渣男再到她家偷走10萬

▲邱男與沈女相約飲酒，竟在對方酒裡下藥後，洗劫對方財物。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

地方中心／台南報導

一名邱姓男子透過網路認識沈姓女網友，2018年10月間2人相約KTV飲酒歡唱，結束後續攤到汽車旅館飲酒。不料邱男竟趁著沈女去廁所時，在杯中放入FM2，待她喝下後陷入昏睡，便洗劫身上財物及鑰匙，臨走前還脫光其衣物拍攝裸照，甚至還循著身分證上地址侵入對方家中拿走現金10萬及金飾等。沈女清醒後驚覺有異立刻報警，台南地院依強盜、竊錄身體隱私及侵入住宅等罪，判處邱男8年徒刑。

判決書指出，邱男與沈女透過網路認識，2018年10月5日晚間邱男到台南遊玩，與沈女相約KTV飲酒歡唱，結束後邱男以因外人須找地方住宿為由，再邀對方到他住處飲酒，沈女不疑有他，便答應一同前往。

2人在汽車旅館內飲酒聊天，不料邱男竟趁著沈女去上廁所時，將事先準備的FM2摻入對方的啤酒內，待沈女喝下後陷入昏睡，便拿走對方身上現金1萬2千元、身分證、提款卡、手機及一只金手鐲。邱男拿了對方財物後竟還食髓知味，臨走前還將沈女衣物脫光並拍攝裸照，最後循著身分證上的地址到對方住家拿走9萬多元現金、美金150元及金項鍊、金手鍊及金戒指等物。

沈女清醒後發現全身赤裸，且財物被洗劫一空，嚇得立刻報警處理。警方採集沈女檢體及現場遺留的紙杯後送驗，均驗出毒品成分，警方隨後也持拘票，循線將邱男拘提到案。

台南地院調查，意外發現受害人不只沈女一人，在2018年7月時，邱男曾潛入一名張姓女子家竊走對方的瑪瑙手鍊一條及信用卡，隨後到2間銀樓盜刷，共買了13萬4千元的金項鍊及金手鍊。

邱男到案後坦承犯案，經檢方提起公訴後，合議庭認定邱男犯竊盜、偽造文書、詐欺取財未遂、強盜、竊錄身體隱私部位及侵入住宅等罪，判處8年有期徒刑，並沒收所有不法所得。全案可上訴。

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