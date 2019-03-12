摩鐵大亨「落跑少東」辦毒趴　邀黑澀會美眉「薔薔」去喝酒

▲ 黑澀會美眉「薔薔」疑參加毒趴 主辦人是摩鐵大亨少東 。（圖／東森新聞）

突發中心／台北報導

「黑澀會美眉」出身的女星薔薔以嗆辣作風受到網友支持，然而11日卻被警方查獲與一群朋友在台北大直某豪宅中辦毒趴。檢警調查，該毒趴主辦人是中部摩鐵大亨紀竹林的小兒子紀向謙，但他否認供毒，辯稱毒品皆是由朋友所留下，但北檢仍認定他是主辦人，11日晚間複訊後諭令他8萬元交保，但他卻稱籌不出交保金，最後檢察官才改諭令他限制住居並請回。

▲薔薔11日臉書發文「出大事了」。（圖／翻攝自薔薔臉書）

據了解，紀竹林為「紀氏源豐」董事長，經營碾米廠起家，後來創辦「沐夏時尚精品旅館」、「蘭夏會館」、「沐夏墾丁會館」等多家旅館，都是六星級起跳，資產達到上百億。目前集團總經理由其長子紀水樹擔任，次子紀安禧和么子紀向謙則掛名協理。

紀向謙作為標準的富二代，喜歡擺譜擺闊，讓朋友叫他「紀董」，他不只出入酒店夜店，還會在自家旅館貴賓室開趴，動輒從高檔酒店買小姐助興，花錢如流水，後來更染上賭博惡習，每每在外欠下鉅額賭債，都由父兄幫忙解決。他2015年農曆年前又因豪賭，一口氣欠下10億元賭債，讓家人決心不再幫忙，讓無力償還的紀向謙遠避加拿大躲債。

▲薔薔身材火辣受廣大粉絲喜愛，卻屢屢傳出吸毒消息。（圖／翻攝自薔薔臉書）

紀向謙此次被檢警查出舉辦毒趴，是因該房屋內經常傳出喧鬧的開趴聲，經過多次檢舉後，檢警以安居專案偵辦紀男，經過埋伏多日後，11日凌晨發現紀男再度開趴，便在同日上午8時許破門逮人，而薔薔也在其中。

檢警現場搜出大麻及K他命毒品，但在場12人均否認吸食毒品，也沒有交代藥品出處、源頭，而紀男則稱只是來找朋友玩，且毒品應是朋友所留下的，與他無關。北檢複訊後原諭令紀男8萬元交保，但他卻稱沒錢交保，最後檢方才改將他限制住居並請回，其餘人各獲准1萬至3萬元不等交保，薔薔等人則限制住居請回，而他們的尿液檢驗最快將於一個月後出爐。

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