吳鳳科大美容美髮造型設計系成果展　玩弄色彩與造型

▲▼ 吳鳳科技大學美容美髮造型設計系12日舉辦「107學年度專題製作動態展演發表會」。（圖／吳鳳科技大學提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學美容美髮造型設計系12日舉辦「專題製作動態展演發表會」，共展演「蠱惑」、「嘉藝」、「極翩」、「彩虹」、「期待」、「蝕骨」和「情慾」等七項主題，參加展演學生由「魅境」發想內心照映出的世界，透過造型與色彩詮釋，引發觀看者感受到不同的心境，也將校外實習一年，透過此次畢業專題成果展，將學生三年所學習的專業知識和技能，融會貫通地運用在創意造型上。

本活動負責人兼藝術總監李珮緹老師表示，「這次的展演發表會主題命名為「魅境」，是由全員同學共同研究討論出來，創作想法聚焦在「內心抽象的境」，沒有重量的行走模式，沒有結局的結尾，已非傳統模式舞台造型設計美感，加上戲劇效果的台步走秀，展現超現代的時尚展演。此次展演很榮幸邀請到產業界Cat歌劇席彩妝師蕭琇文老師和知名美容師于家琪老師與美姿美儀王寀依老師，還有知名舞團王益慧老師擔任展演的評審工作，希望造型系學生經由此展演更為茁壯，在未來發展上能內外兼備、質能昇華。

吳鳳科技大學大家長蘇銘宏校長表示，造型系是以培育學生具有國際水準的美容和美髮專業技術、時尚流行的整體造型設計及美容美髮業管理與經營能力的人才為主要目標，今年是第五屆專題製作展演，此次將展場選在學校旭光中心大舞台盛大舉辦，透過老師細心指導及學生具有特色的成果發表，分享給校內外人士共同觀賞，值得讚許和推廣。