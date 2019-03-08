吳鳳科大改造受贈婚紗禮服　助民眾圓幸福夢

▲▼ 吳鳳科技大學接獲台灣形象美學協會受贈婚紗禮服，並協助民眾及弱勢族群穿婚紗圓夢。（圖／吳鳳科技大學提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣形象美學協會近年推動二手衣義賣和改造不遺餘力，為發揚該協會環保精神，在吳鳳科技大學美容美髮造型設計系協助下，7日上午辦理「溫馨傳情禮服改造走秀暨禮服致贈活動」，捐贈80件全新禮服，助吳鳳科大、嘉義家職、東吳高職、萬能工商、協志高職、大成商工、大德工商和義峰高中等8校，並由吳鳳大學老師指導學生進行禮服改造，協助弱勢老夫妻、新住民及燒燙傷民眾穿上一生從未穿過的婚紗圓夢走秀，並喚醒大眾對二手衣回收的重視。

第一個走秀是一對老夫妻，由系上陳香伶老師負責圓夢計畫。家住台南市後壁區坎頂里的90歲黃夢花老先生，今年正好是與太太結婚70週年，兩人能身體健康攜手走過70個年頭，黃老先生希望能讓黃老太太再穿上改造的白紗禮服，透過舞台的走秀和觀眾的祝福，留下人生另一種不一樣的美好回憶，以彌補早年結婚時對老伴的愧疚。

新住民二代的蔡同學希望透過活動，可以讓走出家暴陰影，讓媽媽美美地展現自己，建立自信，持續地協助媽媽尋找第二春對象，希望媽媽未來日子能夠過得更好，有個可以愛她和照顧她的好男人，可以幸福地過後半人生，並在陳老師指導下，蔡同學親自操刀，為媽媽設計造型、修改禮服，希望透過走秀替媽媽圓夢。

另一位負責越南外配的葉鎧瑜老師表示，走秀主角黎小姐有著平凡而不平庸的故事。她來自越南，只學過18天的中文，飄洋過海嫁到台灣。來到這個陌生的國度之前，她曾幻想過未知的生活環境，擔憂語言不通和文化不同的困境，但她仍毅然決然地選擇遠嫁來台灣。難能可貴的是到了台灣之後，對當初對台的憧憬不曾褪色，堅持夢想，努力融入台灣社會。這段漫長的歲月裡，經歷無數艱辛苦楚，但她堅持選擇用包容來面對，希望融合於這個多元化的國家。如今她的家庭圓滿，事業有成，為自己編織了一個幸福的未來。

來自中國浙江的崔碧芬小姐，完美的演繹出人們對浙江女人的印象，如水ㄧ般的溫柔，吃苦耐勞，頭腦靈活，勤於思考。因為工作關係的搭橋讓她結識了來自台灣的他，進而譜出兩岸情緣，當她踏上台灣這片土地就深深的喜愛上了這個地方，她愛台灣的四季分明，她愛台灣的景色綺麗，她也愛這裡的海產豐富。這個有點相似她的故鄉，風情卻又截然不同的地方她愛極了。一直以來浙江人就被譽為中國最會賺錢人群，當然絕對和他們刻苦耐勞又腦筋靈活的特性有關，來到台灣後以她自身卓絕的工作能力，也漸漸的在職場上站穩她的地位，目前在某家大型企業擔任中階主管，成為眾多新住民中有著最耀眼表現的象徵之一，而閒時也喜好參與公益活動，將其自身徹底地融入台灣這塊土地上。





最後一個是燒燙傷患者的圓夢計畫，張小姐在17歲那年的一場火災，死裡逃生，全身燒傷面積達43%，也因為手指感染需截肢，在醫院住了三個月，失去了青春的容顏、健全的手指，曾一度萬念俱灰。幸好在專業的社工及復健師耐心的陪伴與鼓勵，讓他在復健路上越挫越勇，然而，張小姐當初結婚時並沒有穿著婚紗，覺得很遺憾，現在兩位女兒長大了，三人共同穿著婚紗圓夢。

吳鳳科大蘇銘宏校長表示，此次活動感謝台灣形象美學協會贊助80件禮服，配合學校造型系用心規劃禮服改造走秀和致贈活動，讓弱勢者溫馨傳情圓夢，兼具環保和教育意義，也藉此喚醒更多的社會大眾重視二手衣回收問題。