吳鳳大學長照系安寧病房初體驗　學習感恩生命

▲▼吳鳳大學長期照護系落實照護關懷，前往大林慈濟心蓮病房，學習尊重生命。（圖／吳鳳科技大學提供，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

吳鳳科技大學長期照護系學生，日前首度體驗大林慈濟醫院安寧療護，由大林慈濟心蓮病房程裕藍護理長與莊宛螢社工師，向學生介紹安寧病房的服務理念與目標，並參觀病房內的照護設備。

長期照護系學生參與心蓮病房的聖誕節活動，與病人與家屬一同製作聖誕花圈，並彼此交換親手製作的祝賀卡片，透過花圈與卡片傳遞著祝福與感動。心蓮病房同時邀請麵包車樂團，演唱歡樂的聖誕歌曲。

長期照護系蔡盈萱學生表示，參訪後打破自己對安寧病房的刻板印象，看見安寧病房中也有許多溫馨的角落，例如，陽光室內種植許多的多肉植物與盆栽，讓家屬們能有個獨立喘息的空間，而且還有各式的精油讓他們藉由嗅覺的方式放鬆，不單只有照顧病人，連家屬疲憊的心也一一療癒。



林家惠老師表示，讓學生參與這次心蓮病房的聖誕節活動，主要是培養學生關懷生命、明瞭善生與善終的重要性，以及如何藉由他人的生命來自我覺察生命的價值與方向，讓他們在照顧長輩時，能運用安寧療護的觀念，讓長輩們選擇以尊嚴、舒適方式，走完人生最後一段路，雖然死亡是不可避免的過程，但是可以透過關懷、愛、尊嚴、善終及平安的態度，陪伴他們度過生命的末期，進而感恩生命。」

長期照護系劉明宜主任表示：「在長期照護系的課程內容，開設緩和療護的專業選修，讓長期照護系的學生，不單只有學習到照護技能，也培養對於高齡長者與癌症末期的病人安寧照護的觀念。」