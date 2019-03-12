　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／普悠瑪最新行政調查報告曝！　林佳龍怒了：我沒辦法接受

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼普悠瑪列車翻覆。（圖／記者宋良義攝）

▲普悠瑪列車翻覆至今已經超過4個半月。（圖／記者宋良義攝）

記者曹悅華／台北報導

普悠瑪翻覆發生至今超過4個半月，外界最關心的莫非就是歷任局長的究責以及對司機尤振仲的懲處。稍早據交通部內部人員透露，交通部長林佳龍今（12）上午在看到最新事故行政調查報告後在部長會議室當場震怒，直呼「這種調查報告沒辦法接受」，認為前台鐵局長范植谷懲處太輕，以及要司機員負大部分責任感到不合理。

據交通部內部人員指出，林佳龍於今上午大約10點看到鐵道局用公文上簽的普悠瑪事故行政調查報告後直接在其會議室動怒，直指「這種調查報告沒辦法接受」，不接受的原因是對前三任局長的懲處太輕，要求重新檢討，特別是負責事故列車採購及驗收的前局長范植谷，只有記過，現在還轉任中國驗船公司董事長，懲處過輕。

請繼續往下閱讀...

▲▼普悠瑪事故台鐵歷任局長懲處。（圖／曹悅華翻攝）

▲從鐵道局提交最新事故行政調查報告可以發現，前三任局長懲處仍是記1大過。（圖／記者曹悅華翻攝）

另一方面，林佳龍在看到事故調查責任，要司機負大部分的責任，覺得不合乎常理，司機員的責任司法已經在調查，這份報告應該著重於行政責任，就算尤振仲超速、關掉ATP，但系統無法扭轉這個錯誤，顯示系統有很大問題，不能完全歸咎於司機員，因此要求鐵道局重新提出報告。

知情人士進一步表示，林佳龍開會後請交通部次長王國材協助督導，就該份報告及懲處再重新檢討。對此，交通部部長室回應，林部長確實對目前的行政責任調查報告初稿不滿，包括責任釐清及懲處究責，都應更徹底，部長已請王政次協助，就責任調查報告再進一步檢討；王國材表示，會依部長指示辦理；鐵道局表示，目前尚未收到部裡指示，屆時收到會依指示辦理。

ET快訊
「推我一把走向解脫的人」輕生醫LINE對話曝光　母：要找出那
正妹女大生「看長頸鹿」搭衣航遇死劫　酸民卻狂罵：炫富報應
Superdry極度乾燥撤離東區！賣143件外套才夠付百萬月
鄭俊英老司機名單爆內幕！6人是偶像兼Rapper網驚：根本明
獨／行政院防虐童「兒少法」修正版本沒進立院

關鍵字：普悠瑪,事故行政調查報告,林佳龍,交通部,鐵道局,尤振仲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／普悠瑪最新行政調查報告曝！　林佳龍怒了：我沒辦法接受

飛沖繩只要777元！樂桃航空「開航7週年優惠」一次看　5日開放搶票

影／今晚11點開搶！香草航空清倉大拍賣　台北飛大阪只要220元

最美燈會安可聲不斷！國外瘋搶展出　「6主題燈」確定永留大鵬灣

影／春遊補助4月開跑！不限年齡全台每人500　2狀況各再加碼500

史上最複雜「春遊補助」申請攻略！想爽領1500元跟著做就對了

一天過四季！週二全台狂拉10階「暴力溫差」　傍晚鋒面襲濕冷到週日

影／全台雨狂下「週日最濕」！冷氣團接棒急凍探12℃　氣象局：後面還有

影／在靈堂上課、看大體！　酒駕道安講習「震撼教育」最快3月底實施

影／ 幸福盟教育部痛哭籲拿掉同志教育　挺同喊「打倒反同」險爆衝突

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

侯昌明參加失智父「畢業典禮」　哽咽告訴他：你放心去吧...

ATM存錢！後方男持刀搶走1萬… 瞄一眼「戶頭餘額」冷笑秒還她

大陸電競飯店結合「住宿＋吃雞」 1天450元每天入住率達七成

王嘉爾.蕭敬騰.陳粒新歌全球首唱　選手驚見MATZKA..一唱就過關

影／ 幸福盟教育部痛哭籲拿掉同志教育　挺同喊「打倒反同」險爆衝突

獨／普悠瑪最新行政調查報告曝！　林佳龍怒了：我沒辦法接受

被嫌沒出息！9年後他「曝光月薪」前女友秒求復合　網一瞥亮點笑瘋：樓歪了

終止路殺！苗栗石虎公園真有石虎！　13紅外線照相機全紀錄

國父逝世94週年也是植樹節　館長承國父遺訓送1500棵樹苗

大陸送高雄貓熊案　陳吉仲：我們更該關心台灣黑熊和石虎

彰化診所「高薪」徵護理師！她一看待遇驚：我標準太高？　網喊正常

情人節又詞窮了嗎？快學會這6句肉麻情話　讓她酥到骨子裡

扛住少子化！明星私校國中招生爆增一成　家長「重金報考」迎戰新課綱

影／銀色三菱好市多「硬插空氣位」　鄉民「手推車海」困爆！教訓畫面超療癒

大白鷺東石排排站！牠「穿錯衣服」列隊　網偷笑：有間諜

傳宋楚瑜將宣布參選總統　親民黨：有人力拱

金曲歌后官靈芝發片！　「爵士配黑白照片」探討社會議題

市議員之子中彈身亡！　南加大9人凌晨買酒遭「4歹徒圍搶」

卓榮泰找4立委搶救台南選情　林俊憲轟謝龍介：賣水果欺騙農民

4歲童「電池當硬幣吞」慘掛急診　醫嚇壞：放電差點沒命！

威廉波特戰友打職棒　歐晉坦言：從小成名壓力大

舊愛蔡依林MV今上線！　錦榮一臉茫然：我回去再看

WWW全球資訊網30歲！創辦人憂：已遭惡棍劫持成「失控巨獸」

為回憶增添色彩！AI幫你把黑白老照片上色

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

生活熱門新聞

台中RX男載失智爺回家　聽到對..

見女友小王共浴！他一封簡訊→結..

早餐吃1顆蛋超棒！「5大好處曝..

她月台往返8趟崩潰！長榮妹神救..

北捷驚見90°直角方塊頭！12..

熱狗機上「滾3條番薯」　網笑噴..

甘蔗吸管可分解？他實驗半年揭曉..

逛蝦皮誤闖「老司機天堂」他驚呆

京都小餐館買醉！全店90度鞠躬..

周三入夜全台要濕了　下波冷空氣..

女店員問一句　他小鹿亂撞下秒超..

轎車硬插空氣位　手推車海困爆

周三晚起全台轉有雨　準冷氣團接..

金牛男好色？她駁：叭噗咧，交往..

更多熱門

相關新聞

普悠瑪家屬再轟林佳龍不聞不問　和解人數曝光

轉眼間，普悠瑪翻覆事故來到4個月又18天，11日家屬又再透過立委黃國昌發表聯合聲明，砲轟交通部長林佳龍「不聞不問」和台鐵「一直在欺騙他們善良的心」，希望相關人員正視「3大訴求」，不然每次想到家人只剩冰冷遺體，感到相當痛心。對此，交通部及台鐵局皆做出回應，同時透露和解人數已達40人，亦有知情人士跳出來幫喊冤，「真的不是沒在做事」。

Uber發「萬人空戰」反時租計費　網洗版力挺

民進黨剩一口氣？　林佳龍：我敗選後人氣旺

韓國瑜、侯友宜登選舉公報　余天：肖像權問題？

林佳龍速下令桃機全面體檢　這期限內完成

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 邵庭 金門防疫戰 王令麟 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

粗心媽空中哭求飛機折返　原因曝光

勝利群組爆「有大咖女星私密片」

獨／通知輕生案　警見死者是親兒

台中RX男載失智爺回家　聽到對方驚人背景

鄭俊英「老司機群組」對話渣爆！

顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　週日補請

見女友小王共浴！他一封簡訊→結局神展

「聽到床搖晃」人妻凌晨驚見老公床戰義兄女兒

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒還她

早餐吃1顆蛋超棒！「5大好處曝光」

她月台往返8趟崩潰！長榮妹神救援

北捷驚見90°直角方塊頭！12級風吹不動

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

網瘋傳神隱少女原型　地主崩潰：求別來

特／勝利退出：BIGBANG的時代過去了

更多

最夯影音

更多

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面