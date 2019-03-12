獨／普悠瑪最新行政調查報告曝！　林佳龍怒了：我沒辦法接受

▲普悠瑪列車翻覆至今已經超過4個半月。（圖／記者宋良義攝）

記者曹悅華／台北報導

普悠瑪翻覆發生至今超過4個半月，外界最關心的莫非就是歷任局長的究責以及對司機尤振仲的懲處。稍早據交通部內部人員透露，交通部長林佳龍今（12）上午在看到最新事故行政調查報告後在部長會議室當場震怒，直呼「這種調查報告沒辦法接受」，認為前台鐵局長范植谷懲處太輕，以及要司機員負大部分責任感到不合理。

據交通部內部人員指出，林佳龍於今上午大約10點看到鐵道局用公文上簽的普悠瑪事故行政調查報告後直接在其會議室動怒，直指「這種調查報告沒辦法接受」，不接受的原因是對前三任局長的懲處太輕，要求重新檢討，特別是負責事故列車採購及驗收的前局長范植谷，只有記過，現在還轉任中國驗船公司董事長，懲處過輕。

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▲從鐵道局提交最新事故行政調查報告可以發現，前三任局長懲處仍是記1大過。（圖／記者曹悅華翻攝）

另一方面，林佳龍在看到事故調查責任，要司機負大部分的責任，覺得不合乎常理，司機員的責任司法已經在調查，這份報告應該著重於行政責任，就算尤振仲超速、關掉ATP，但系統無法扭轉這個錯誤，顯示系統有很大問題，不能完全歸咎於司機員，因此要求鐵道局重新提出報告。

知情人士進一步表示，林佳龍開會後請交通部次長王國材協助督導，就該份報告及懲處再重新檢討。對此，交通部部長室回應，林部長確實對目前的行政責任調查報告初稿不滿，包括責任釐清及懲處究責，都應更徹底，部長已請王政次協助，就責任調查報告再進一步檢討；王國材表示，會依部長指示辦理；鐵道局表示，目前尚未收到部裡指示，屆時收到會依指示辦理。