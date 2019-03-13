不到一天撇「震怒說」！林佳龍談普悠瑪最新行政報告：我是心痛

▲今早在立法院交通委員會，林佳龍對於普悠瑪懲處表示，「我沒有震怒或發飆 ，我只是心痛。」（圖／記者屠惠剛攝）

記者曹悅華／台北報導

12日普悠瑪最新行政調查報告上交交通部，據內部人員透露，交長林佳龍在看過後於部長會議室當場震怒，直呼「這種調查報告沒辦法接受」，認為前台鐵局長范植谷懲處太輕，以及要司機員負大部分責任感到不合理。對此，林佳龍今（13）天在立法院受訪時解釋，「我沒有震怒或發飆，只是心痛」，喊話台鐵盡早公布完整錄音。

林佳龍表示，普悠瑪事故是國人共同的傷痛，釐清事實跟追究責任是對家屬的尊重及對社會的交代，行政院已經完成行政調查之外，交通部也啟動行政調查，也會全力配合司法調查。「在行政調查送到我辦公室的時候，我發現已經有釐清一些責任，但有關懲處卻是重重拿起、輕輕放下，我想對家屬或社會大眾不是簡單把事情歸咎於司機員，事故背後所呈現的問題既然已經在行政調查中被釐清，就應該課予相關負責人責任。」

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林佳龍說，也因為這個樣子，他相信有這份調查報告之後應該依據更清晰的事實去進行懲處，他也認為資訊公開透明讓社會來檢驗，是台鐵重新取得社會信任的開始，也是一切改革推動、社會的期待，因此這份調查報告應該有助於釐清外界質疑，既然如此內部行政懲處也要反映相對的責任。

媒體詢問林佳龍是否對台鐵前三任局長的懲處不滿意？他強調，公務員懲處有一定的程序，他都尊重，但如果調查內容已經指向主管人員的更大責任，那應該反映在懲處上面，所以他把報告退回去再請鐵道局根據既有調查釐清事實課予行政責任。

▲今早在立法院交通委員會，林佳龍對於普悠瑪懲處表示，「我沒有震怒或發飆 ，我只是心痛。」（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍指出，從採購、驗收到ATP防護系統、遠端相關機制，調查報告寫得非常清楚，可以說從頭錯到底，當時採購普悠碼也是基於之前有類似事故，但竟然ATP防護系統無法發揮功能，遠端監控也失靈，從採購到驗收到上路這麼多年，竟然都沒人發現，這個行政疏失根責任是相當大的。

對於外傳林佳龍看到懲處報告後震怒一事，林佳龍表示，「我沒有震怒或發飆，只是心痛。」他提到司機員當然是有錯，但導致司機錯的原因以及為何無法即時補救，這些責任是系統性的，既然如此，能夠讓這件事情讓社會來信任台鐵，啟動一系列改革，這個追究責任跟釐清事實是很重要的前提。

至於黃國昌質疑，為何沒有公布司機員通聯記錄，林佳龍說已經有承諾今天台鐵就要釐清，不違反前提下，是支持應該公布完整錄音。林佳龍也強調，這跟選舉無關，普悠瑪對國人來說是慘痛的傷痛，徹底的檢討跟改革之後，才能讓大眾能夠再次信任台鐵。

▲林佳龍喊話台鐵，在合法的前提下支持公布錄音檔。（圖／記者宋良義攝）

在先前與家屬第4次懇談會時，林佳龍就有提到「自己對行政調查也不滿意」，因此要求鐵道局呈交新的行政調查報告。不過據交通部內部人員指出，林昨天上午約10點看到鐵道局用公文上簽的普悠瑪事故行政調查報告後，發現根本與先前那份沒有太大差異，直接在其會議室動怒，直指「這種調查報告沒辦法接受」，不接受的原因是對前三任局長的懲處太輕，要求重新檢討，特別是負責事故列車採購及驗收的前局長范植谷，只有記過，現在還轉任中國驗船公司董事長，懲處過輕。

另一方面，林佳龍在看到事故調查責任，要司機負大部分的責任，覺得不合乎常理，司機員的責任司法已經在調查，這份報告應該著重於行政責任，就算尤振仲超速、關掉ATP，但系統無法扭轉這個錯誤，顯示系統有很大問題，不能完全歸咎於司機員，因此要求鐵道局重新提出報告。