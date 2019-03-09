全台雨狂下「週日最濕」！冷氣團接棒急凍探12℃　氣象局：後面還有

▲氣象局指出，週日雨勢會比今天更為明顯。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

鋒面持續肆虐！週末兩天受到鋒面影響，全台有雨，週日（10）比今（9）日更濕，新一波冷氣團隨後南下，週一（11）早轉乾冷，週二（12）北部低溫探12度，氣象局稍早透露「後面還有」，預計下週再有鋒面及東北季風報到，提醒民眾出門務必攜帶雨具。

氣象預報員張承傳說明，週日鋒面通過，雨勢會比今天白天更加明顯，全台有雨，其中西半部和東北部雨時長，花蓮、台東則是從局部降雨變為更全面降雨，大陸冷氣團隨之南下，北部週日氣溫會一路下滑。

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▲衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

張承傳提到，週日大陸冷氣團南下後，北部從18度掉到14度，其他地區則是17到20度，直到週一一早才會由濕冷轉為乾冷，最冷時間預計落在週二清晨，北部空曠地區氣溫下探12度，水氣由北往南逐漸減少。

張承傳說，新一波大陸冷氣團預計影響到週二，週三（13）晚上會有另一波鋒面，影響到週四（14），到了週五（15）又有新的東北季風要來，民眾宜多加留意。

▲週一雨勢漸緩和，各地呈現乾冷天氣型態。（圖／翻攝臉書粉專天氣風險 WeatherRisk）

臉書粉專天氣風險 WeatherRisk亦提及，下週一鋒面就遠離，較乾的空氣移入，各地可望轉為多雲到晴的天氣，白天陽光露臉後溫度將有所回升，但是夜晚清晨仍然較冷，尤其是如果有輻射冷卻效應出現，有發生局部低溫的可能性，預估中北部空曠地區低溫有機會降到13度上下，日夜溫差變化較大，早出晚歸務必要多加注意。

天氣風險 WeatherRisk表示，較為穩定的天氣目前來看可望持續到下週三，下週四另一波鋒面逐漸靠近影響，天氣將再度轉趨不穩定，目前看起來降雨狀況不會像這幾天這麼明顯，不過春季的天氣系統變化大，仍需要持續觀察。