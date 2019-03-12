李鴻鈞提議「降低馬路三寶上路」！　 蘇貞昌：確實有努力空間

記者羅婉庭／台北報導

親民黨籍立委李鴻鈞12日質詢時表示，台灣交通事故傷亡數相當的高，交通部是否應該「降低馬路三寶上路，改善記點機制」，徹底檢討。對此，行政院長蘇貞昌回答，公共運輸確實還有要努力的空間，如何讓大家都遵守法令，也是一個重要課題，都需要再加強。

李鴻鈞表示，最近酒駕議題沸沸揚揚，台灣交通究竟出了什麼問題，而酒駕只是其中一個環節，強調交通事故造成的傷亡比戰爭、天災更多，應檢討如何大幅降低交通事故。

立法院會12日施政總質詢，李鴻鈞質疑，為何台灣跟其他國家相比，交通事故如此的高？他強調，首要就是提升公共運輸市佔率，改善交通、降低車禍死傷案件，交通部一年編了多少兩億多預算宣導公共運輸，公共運輸市佔率的數字卻沒有成長。

蘇貞昌答覆表示，車禍的死傷最不值得，事故除了社會的金錢成本、心裡成本也很高，公共運輸確實還有要努力的空間，如何讓大家都遵守法令，也是一個重要課題，都需要再加強。

李鴻鈞指出，造成交通事故因素包含駕駛行為、駕駛的道德行為，提出「降低馬路三寶上路，改善記點機制」、學習日本加強斑馬線路面止滑，檢討斑馬線畫法易出現駕駛死角造成事故發生，需要參考他國方式，通盤、全面的來檢視是否需重新設計。

對此，交通部長林佳龍表示，交通事故涉及到人車跟道路，兩方面，一、基礎建設、軌道、大眾運輸，二、交通管理的手段，號誌、標線、抗滑。要如何對症下藥，他上任後就提出人本交通與智慧運輸，所有的管理手段都要靠大數據，將來會設定目標，有效降低方法。

李鴻鈞打斷林佳龍發言，表示他現在是提出問題，需要用專業的討論出解決方法，他繼續舉例，市區腳踏車停放位置大缺，政府又要人民節能減碳、減少開車，這就是問題，所以現有的政策「無法針對問題解決問題」。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）