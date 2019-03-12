「只剩冰冷遺體」！普悠瑪家屬再轟林佳龍不聞不問　和解人數曝光

▲普悠瑪翻覆至今已過了4個月又18天。（圖／記者游芳男攝）

記者曹悅華／台北報導

轉眼間，普悠瑪翻覆事故來到4個月又18天，11日家屬又再透過立委黃國昌發表聯合聲明，砲轟交通部長林佳龍「不聞不問」和台鐵「一直在欺騙他們善良的心」，希望相關人員正視「3大訴求」，不然每次想到家人只剩冰冷遺體，感到相當痛心。對此，交通部及台鐵局皆做出回應，同時透露和解人數已達40人，亦有知情人士跳出來幫喊冤，「真的不是沒在做事」。

普悠瑪罹難家屬11日透過黃國昌發表聯合聲明，內容提到1021普悠瑪事件從事發到至今，過了4個月又18天，每天每分每秒，身心靈所遭受到的痛，不是台鐵說感同身受四個字就能理解的，並點名林佳龍，質疑他是否記得第4次會議承諾，為何迄今仍是不聞不問，且認為家屬所相信的政府台鐵，到現在還一直在欺騙他們善良的心。

請繼續往下閱讀...

聲明中也指出，林佳龍曾說對調查報告不滿意，卻沒有後續動作，「要的不是口號，而是實際真正去調查去執行」，因此要求快速成立運安會，由運安會重啟調查，還家屬事實真相；彈劾前三人局長范植谷、周永輝、鹿潔身，不要只是記過；請調查事故所有該負責就負責，從上至下人員，絕不寬待。

▲交通部長林佳龍曾探視普悠瑪傷患。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

對此，交通部回應，第4次懇談會後，林佳龍指示加強關懷、並全力配合受害者及家屬之訴求。其中，家屬要求公布司機員接受行政調查過程之完整錄音檔、列檢通報紀錄單的過程與訊息來源等，均已公布於交通部網站「1021普悠瑪事故調查資料專區」。

另外，家屬要求提供事發前司機員完整不間斷通聯紀錄及錄音檔，交通部表示，台鐵局行文宜蘭地檢署後，因偵查不公開考量，須待偵結後始得有進一步處置；目前交通部正依宜檢之回函，研商是否有不違反偵查不公開原則、又能盡可能兼顧家屬訴求之形式。

針對真相調查，交通部表示，除全力配合持續進行中的司法調查，林佳龍也指示交通部啓動「事故責任調查」，要求台鐵持續內部檢討，釐清並追究責任，對失職人員絕不容寬待。而家屬提議成立獨立機關「國家運輸安全委員會」，林也已表達支持的立場，交通部將會完全配合立法院完成立法程序。

關於家屬要求追究台鐵局前三任局長責任，交通部表示，除配合監察院作業外，鑑於本事故司法調查仍進行中，本部將視司法機關調查結果，依公務員懲戒法相關規定辦理。

▲台鐵局透露目前和解人數已達40人。（圖／記者宋良義攝）

台鐵局則表示，10日於台東有再次召開傷者協調會，賠償金申請辦法也有進一步的討論，分為「列舉式」與「統包式」，列舉式簡單來說就是憑單據核銷，統包式則是憑診斷證明請領8萬元，不過就統包式部分，有家屬提出要明確分級，這部分內部會再做討論。

台鐵局同時透露，目前和解人數已來到40人，而對於聲明中所提「不聞不問」，台鐵局表示，11日都還有去探望台東4個罹難者家庭，真的沒有不理不睬，對於家屬的訴求也都有確實拿回來並做討論及修改。

據了解，林佳龍過年時亦指示送禮給住院的傷患，也陸續私下去探望家屬，「不聞不問」一說並非完全屬實，且就罹難家屬要求的賠償、真相、究責三塊，都有盡力去做指示，林在第4次懇談會中也有承諾會爭取較先前都更高的金額，更有人指出，該聯合聲明並不代表所有人立場，「台鐵、交通部真的不是沒在做事」。