虎航招募60名空服員「2400人搶報名」　月薪上看7萬元

▲台灣虎航招募空服員，今舉辦初試。（圖／台灣虎航提供）

記者李姿慧／台北報導

看好2026年旅遊市場成長，並因應新一代機隊規模及航點擴張，台灣虎航於今（17）日舉辦2026年首場客艙組員招募初試，預計錄取60人，底薪加上獎金月薪上看7萬元。共有近2400人報名，經書面資料篩選，約1200名應試者進入初試階段，整體錄取率約2.5%，競爭相當激烈。

台灣虎航今日舉辦空服員招募初試，2400名報考者中，約1200人晉級初試，今日進行脫鞋摸高測試及團體面試。應試者需朗讀中、英文短文，以評估語言表達能力與臨場表現，考官同時觀察其在團體互動中的應變能力與抗壓性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣虎航表示，客艙組員為第一線服務人員，為傳遞公司企業形象的關鍵，除語言能力外，也重視團隊合作及個人性格開朗特質。

▲▼虎航舉辦空服員招募，1200人參加脫鞋摸高測試及團體面試。（圖／台灣虎航提供）

在人力制度方面，台灣虎航指出，自今年1月1日起實施「每年7日福利補休假」制度，於法定特休及國定假日之外，另提供7天補休；國定假日出勤者，除薪資加倍發給外，亦提供補休一天，透過更友善的休假機制，讓員工能平衡工作與生活，以最佳狀態投入任務。

台灣虎航表示，通過今日初試者，將進入後續複試，屆時評核重點包括個人特質、服務意識及團隊合作能力。錄取人員預計自今年5月起分梯次報到並接受訓練，完成約8週的地面及空中專業課程後，正式投入客艙服務。

台灣虎航為國內低成本航空業者，目前航點涵蓋日本、韓國、澳門、泰國及越南，為飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。台灣虎航表示，因應「領航四部曲．定義新飛行」發展願景，配合第三代機隊引進的持續成長運能需求，預期未來將持續辦理機組人員招募。