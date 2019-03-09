Uber：借我們一個紅燈時間！「萬人空戰」反時租計費 　網集火洗版力挺

▲隨著交通部預告修正103之1條款（Uber條款），Uber出奇招用「圖解懶人包」方式，希望讓大眾更了解該法上路的影響。（圖／翻攝Uber粉專）

記者曹悅華／台北報導

隨著交通部預告修正《汽車運輸業管理規則》103之1條款（Uber條款），不只小客車租賃業者氣憤，連Uber用戶都感到不爽，這次Uber決定用「圖解懶人包」方式，希望讓大眾更加了解該法上路對所有人的影響，而粉專才PO出1天時間，就吸引破萬人按讚、留言及分享，「網路空戰」奏效，呼籲交通部可以正視反彈聲浪，於2個月後撤銷該條款，讓計程車、和Uber都能達到雙贏局面。

「請借給我們一個紅燈的時間」，Uber用這句話吸引民眾點進103之1條款懶人包，提及法規正式上路後所造成的影響，包含以後起租時間至少為1小時等，不僅叫車不便捷，車資也不合理，權益將被限縮。

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▲用戶也透過E-mail收到懶人包。（圖／記者曹悅華攝）

Uber向《ETtoday新聞雲》記者透露，目前台灣約有300萬使用者，盡可能同步發送E-mail，將懶人包傳給用戶，讓消費者了解為何希望要求撤銷Uber條款，而目前接收到非常多善意的回饋，約可整理出以下3點：

1.民眾不想要只有一個選擇，希望有多元選擇。

2.民眾想要有好的品質，這樣才能開放競爭，大家一起進步。

3.法規上路後相當不方便，尤其是起租時間1小時以上，對駕駛、對用戶都非常不合理

▲Uber收到用戶許多回饋，就有民眾提到，開放競爭大家才能一起進步。（圖／記者周書羽攝）

Uber希望政府可以聆聽到人民聲音，了解Uber或是小客車租賃業並不是要和政府唱反調，而是希望一個法規的出現並不是在照顧特定群人後，反而也壓垮另一群人，「雙贏才是最終的結果」。

▲Uber拋出「網約多元小客車」方案，期望讓計程車、租賃車業者和駕駛都可以用科技、而乘客也有選擇的多贏局面。（圖／記者湯興漢攝）

Uber台灣區總經理吳罡6日於記者會中就曾指出，新規範恐衝擊租賃車發展，威脅駕駛生計也影響乘客權益，提議「網約多元小客車」方案，讓消費者都可以透過app叫計程車或是租賃車，此方向可以讓計程車、租賃車業者和駕駛都可以用科技、而乘客也有選擇的多贏局面。