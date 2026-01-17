台中大甲懸日明起連3天登場　2026預報時間地點一次看

▲中央氣象署公布2026年懸日預報。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者周湘芸／台北報導

「懸日」是指太陽在升起或落下時，恰好出現在兩側高樓林立的街道底端，形成太陽彷彿懸掛在街道盡頭的景象。中央氣象署近日公布2026年懸日預報，其中，明天（18日）至下周二（20日）台中市大甲區經國路將可見懸日美景。

根據氣象署2026年懸日預報，明天傍晚5時15分至35分、下周一傍晚5時14分至34分、下周二傍晚5時12分至32分，台中市大甲區經國路（農安路以西）將可見懸日景象，夕陽將逐日較前1日早1至2分鐘運行到達街道的中心，其仰角也較前1日稍高。

2026年懸日預報：

▍台中市大甲區經國路（農安路以西）

115/1/18（日）｜17:15－17:35

115/1/19（一）｜17:14－17:34

115/1/20（二）｜17:12－17:32

▍高雄市苓雅區青年一、二路（民權一路以西）

115/2/1（日）｜17:18－17:38

115/2/2（一）｜17:15－17:35

115/2/3（二）｜17:13－17:33

▍南投縣南投市民族路（南陽路以西）

115/2/1（日）｜17:17－17:37

115/2/2（一）｜17:15－17:35

115/2/3（二）｜17:12－17:32

▍嘉義市西區民族路（文化路以西）

115/3/12（四）｜17:38－17:58

115/3/13（五）｜17:34－17:54

115/3/14（六）｜17:30－17:50

▍台中市西區公益路（民權路以西）

115/3/22（日）｜17:48－18:08

115/3/23（一）｜17:44－18:04

115/3/24（二）｜17:40－18:00

▍台北市忠孝東西路（新生高架以西）

115/4/30（四）｜17:56－18:16

115/5/1（五）｜17:53－18:13

115/5/2（六）｜17:50－18:10

▍台北市峨眉街（西寧南路以西）

115/5/3（日）｜17:57－18:17

115/5/4（一）｜17:55－18:15

115/5/5（二）｜17:52－18:12

▍台北市峨眉街（西寧南路以西）

115/8/7（五）｜18:01－18:21

115/8/8（六）｜18:03－18:23

115/8/9（日）｜18:06－18:26

▍台北市忠孝東西路（新生高架以西）

115/8/10（一）｜17:58－18:18

115/8/11（二）｜18:01－18:21

115/8/12（三）｜18:03－18:23

▍台中市西區公益路（民權路以西）

115/9/18（五）｜17:26－17:46

115/9/19（六）｜17:29－17:49

115/9/20（日）｜17:32－17:52

▍嘉義市西區民族路（文化路以西）

115/9/29（二）｜17:11－17:31

115/9/30（三）｜17:15－17:35

115/10/1（四）｜17:18－17:38

▍南投縣南投市民族路（南陽路以西）

115/11/7（六）｜16:41－17:01

115/11/8（日）｜16:43－17:03

115/11/9（一）｜16:46－17:06

▍高雄市苓雅區青年一、二路（民權一路以西）

115/11/8（日）｜16:44－17:04

115/11/9（一）｜16:47－17:07

115/11/10（二）｜16:49－17:09

▍台中市大甲區經國路（農安路以西）

115/11/21（六）｜16:46－17:06

115/11/22（日）｜16:48－17:08

115/11/23（一）｜16:50－17:10

▍桃園市桃園區南平路（經國路以西）

115/11/25（三）｜16:33－16:53

115/11/26（四）｜16:35－16:55

115/11/27（五）｜16:37－16:57

氣象署表示，夕陽在每日預報的中位時間到達街心位置，在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象。而夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點有些微差異。

另外，氣象署提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。民眾在街道觀賞懸日時，也要注意交通秩序的維持和自身的交通安全。

