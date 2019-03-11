環團民間能源會議　李遠哲：化石燃料影響健康要課徵碳稅

▲2019民間能源會議，中研院前院長李遠哲（右4）等人出席參加。（圖／黃士修提供）

生活中心／綜合報導

2019年民間能源會議選在日本311福島核災8周年這天召開，包括了前中研院長李遠哲、立委黃國昌、陳歐珀等人都有到場參加，這次會議分成四個議程，包括了記取福島核災的啟示、台灣再生能源的未來、非核家園與能源轉型和綜合討論，而台大地質系教授陳文山也會在現場發表「不容再忽視斷層對核電廠的威脅」專題演講。

這次的民間能源會議是由台灣環境保護聯盟、全國廢核行動平台、台灣再生能源推動聯盟、媽媽監督核電廠聯盟、台灣教授協會、台灣基督長老教會和綠色消費者基金會共同舉辦，今年是第四度舉辦，過去曾在1998年、2009年、2015年舉辦過，上午會議一開始，由台灣基督長老教會鄭英兒牧師上台，帶領大家一起祈禱，追思311日本東北震災。

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▲2019民間能源會議，立委黃國昌到場。（圖／黃士修提供）

中研院前院長李遠哲在現場提到，能源轉型不是只有再生能源發電，不適合台灣的產業要淘汱和轉型，而能源轉型的確不容易，工業界會為台灣製造污染跟溫室氣體。李遠哲也提到，建議要課徵碳稅，讓化石燃料產生的外部效應被具體呈現，因為化石燃料及暖化影響健康，要盡快面對、解決。而時代力量立委黃國昌則說，政府應提出負責任的能源政策，不只是滿足工業大戶用電需求而己。

擁核的核能流言終結者創辦人黃士修也有出席參加這場會議，他一開始想發言受到阻擋，現場參與者見狀大罵，最後是坐下來繼續參加會議。



而黃士修和核能減煤公投領銜人廖彥朋聯合發表一篇聲明，針對3月10日馬英九基金會、長風文教基金會合辦的「2019民間能源會議」，做出相關回應，完整內容如下：

3月10日，由馬英九基金會、長風文教基金會合辦的「2019民間能源會議」，超過兩百位民眾坐滿現場，其中不乏具有反核立場的人士，也在會場中暢所欲言，過程理性平和。

會後，行政院和經濟部立刻發佈新聞稿，繼續散布去年公投電視辯論會上已經被以核養綠團隊打臉無數次的謊言，足以證明這個政府已經毫無羞恥之心。

行政院發言人Kolas Yotaka不斷跳針馬英九在會中並未說明核廢遷出蘭嶼的問題，事實上，講者蔡春鴻教授、廖彥朋物理師在會中多次提出解決方案，以核養綠團隊早在去年公投推動期間提出「核廢返台」的公投倡議，並且以民進黨自行主張的「遷回本島核電廠」為論述推動。

遺憾的是，民進黨當局消極以對、配合反核團體唱和「核廢無解」而拒絕參與，彷彿害怕核廢返台後無可消費、喪失政治籌碼，此舉實在是背叛蘭嶼達悟族人的低劣歹行。

經濟部次長曾文生更是謊話連篇，815事故的跳電確實是因為中油人為因素，然而一整晚的斷電、分區限電，就是因為廢核缺電所導致。在曾次長上任前，行政院召集專家學者的專案報告中也有提及備轉容量嚴重不足的問題，事情只講一半並不好。

不論是再生還是掩埋，核廢料處置仍有許多可能性，國際上多數國家選擇看守未決，此刻強硬要求決定最終處置場的選址根本毫無正當性，以此作為理由否定核能更是舉世未聞，如果這個民主退步的政黨無能處理問題，那就讓帶有進步思維的新政府出面解決。

核能減煤公投領銜人 廖彥朋

重啟核四公投領銜人 黃士修

2019.3.11