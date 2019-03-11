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家屬們的共同夢魘！他去醫院最怕看到「這個東西」：第三天就瀕臨崩潰

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病房,醫院（圖／達志／示意圖）

▲醫院示意圖。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

生重病的時候，難免需要住院，有時候也需要家人或看護時時在一旁注意病人的狀況，不過病房裡的「這個東西」則是許多病患家屬的夢魘，網友們看了也心有戚戚焉，表示「側躺很怕掉下去」、「夏天還可以，冬天冷死」。

「來說說你的使用感想吧！」一位網友日前在臉書「爆廢公社」中貼出一張暗紅色的簡易床舖，仔細一看原來是醫院提供給病人家屬的「陪客床」。床上沒有枕頭棉被，僅有一個人平躺的寬度，一旁還有鐵製扶手，看起來不好翻身，原po也表示自己最多睡了快7個月，感覺腰都快要廢掉了。

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▼ 醫院陪客床是許多家屬們的惡夢 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 醫院陪客床 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 醫院陪客床 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛表示這床超難睡，「兩支扶手限制了翻身的空間」、「第三天就瀕臨崩潰了」、「超難睡，怎麼睡都會碰到兩邊冰冷的扶手」、「這我之前睡了快一年，第二天就花了800多買一個便宜的記憶薄墊放上面」、「回去躺床的時候感動到哭出來」、「睡到骨頭感覺快散掉」、「我後來都自己準備躺椅」、「一翻身就會有噪音，而且很硬隔天身體痠痛」、「側躺很怕掉下去」、「夏天還可以，冬天冷死」、「我一看到那個床是破的，立刻叫我媽回家睡」。

其他過來人則表示，就算陪客床再舒服，還是會因為擔心一旁睡在病床上的家人而睡不好，「也沒法好好睡吧！要隨時注意病人狀況」、「難睡就算了，護士又一直來，來就醒來，更累」。不過也有人認為，只要親友能夠康復，睡一輩子都可以接受。

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關鍵字：陪客床,陪客椅,醫院,病人,家屬,爆廢公社

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