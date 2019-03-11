「迫女友內射口爆」遭控性侵　渣男瞎扯：我品學兼優一時誤判

▲王男強押女友體內射精還想口爆，依強制性交罪判3年4月有期徒刑。（示意圖／CFP視覺中國）



記者陳玉／台中報導

王姓男子2年前到北區個人工作室消費，結識「小巧」，2人成為男女朋友，但交往後2人常發生爭執，前年底又因故發生衝突，王竟將小巧強壓在床上，其反抗還被摑巴掌，導致頭撞地板疼痛而放棄掙扎，王男見狀先在小巧下體內射精，還想在她嘴巴中射精，但被拒後，僅射精在小巧脖子上，小巧事後跟與友人報案。台中地院審理，王男以自己「品學兼優」向合議庭求情，更稱有高堂要撫養、是一時情境判斷錯誤，但沒辦採信，依強制性交罪判3年4月有期徒刑。全案可上訴。

判決書指出，王男2017年10月間到小巧的個人工作室消費後，同年10月底與其成為男女朋友交往，但交往後2人常因小事發生爭執；同年12月底，王男在小巧服務完客人後，搶脫對方衣褲並壓到床上性侵得逞，甚至想要射精在小巧嘴巴中，但小巧拒絕，王男在小巧脖子射精後離去，小巧在友人陪同下前往警局報案，依妨害性自主罪嫌起訴。

王男在一審審理時，向合議庭辯稱，他與小巧是男女朋友，承認案發當天有發生2次關係並有射精，並說當時「一時情境判斷錯誤」，稱自己有多次性行為，也曾分手後又復合，期望法院考量他「品學兼優」沒有前科，且有高齡母親要撫養，判其無罪或輕判。

但合議庭審理後認為，王男雖與小巧是男女朋友，但王沒有尊重其身體自主權，且犯後否認犯罪並無達成和解，另外王也沒有「情輕法重」可盼輕刑，依妨害性自主罪，判3年4月徒刑。