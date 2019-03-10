梗圖別亂傳！保全貼「你頭被門夾過？」　涉公然侮辱判拘5天

▲台中保全因使用「你頭被門夾過？」梗圖遭提告，判拘役5天。（圖／東森新聞，下同）



記者陳玉／台中報導

用「梗圖」不慎也會吃上官司！在七期豪宅擔任保全的「阿庭」，因排班問題與同事在通訊軟體中的工作群組中爆發爭吵，其中1名同事用諷刺貼圖搭上「你頭被門夾過？」的文字，讓阿庭感到受辱憤而提告；台中地院認為，因當事人在3人以上群組，用貼圖罵人，涉及公然侮辱罪，判其拘役5天，可易科罰金。

判決書指出，阿庭在七期豪宅任職保全，因排班問題與同事發生口角，2人越吵越烈，竟在工作群組上「開戰」，未料對方竟用網路梗圖搭配上「你頭被門夾過？」的文字嘲諷，阿庭不滿受辱因而提告；法官審理認為，當事人在3人以上群組罵人，據前後文對話明顯是針對阿庭，涉及公然侮辱罪，因此判處拘役5天。

▲法官認為，因當事人「在3人以上群組」使用梗圖罵人，涉及公然侮辱罪。



對此，網友也有正反兩面看法；有網友說，貼圖上的話就是從你手機發送出去的，就跟打字是一樣的道理，也有網友說，沒必要因為一張貼圖，還要告上法院，有點小題大作；但現在有許多搞笑圖片搭配文字變成梗圖，像是對岸流行的「蘑菇妹」有「來吃藥」、「你沒有胸還那麼凶」等詞句，只要不慎使用，就可能造成對方不舒服，極可能涉公然侮辱罪。