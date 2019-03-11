養雞場老闆任家長會長　摸「雞」猥褻7少年賠355萬和解

▲屏東熊姓男子猥褻多名男童，遭判刑定讞。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

在屏東開設養雞場的熊姓男子，曾任國小、國中家長會長，並曾擔任多年屏東縣九如鄉躲避球協會會長。但他利用帶隊外出比賽、養雞場工讀等機會，摸進少年的寢室，趁少年睡覺時，撫摸下體，猥褻多名少男、少女得逞。最高法院審理後，因熊男賠償355萬與所有被害人均達成和解，11日判刑8年6月定讞。

判決指出，熊姓男子在地方上頗有聲望，開設養雞場後，又熱心學生球類運動，故擔任國小、國中的家長會長，更自2014年起，就擔任屏東縣九如鄉躲避球協會會長。但他竟利用擔任會長職務之便，趁機進行猥褻。

法院統計，他利用帶隊到外地比賽的機會，趁晚間男童、少年就寢時，摸進寢室，再撫摸男童、少年的下體，直到射精（俗稱打手槍）。多名男童、少年被撫摸時驚醒，但礙於熊男權勢，不敢聲張；另外也有少年驚醒，直接喝斥熊男，但熊男不理會，持續搓揉，猥褻得逞。此外熊男也邀請男童、少年到他養雞場中吃飯、或打工，趁著男童、少年睡著時，打手槍得逞。

被害人向家長哭訴，家長報警後，警方逮捕熊男，熊男才坦承犯行。經檢警統計，共有6名男童少年、1名少女遭侵犯，總計他從2016年2月間開始犯案，到2017年11月遭揭發，不到2年的時間內犯案15次，檢方對他提起公訴。

一二審法院審理後，認定熊男犯下「加重強制猥褻」、「利用權勢猥褻」等多項罪名，但由於熊男犯案後，對7名被害人賠償355萬元達成和解，因此均判處8年6月。案經上訴第三審，最高法院11日駁回上訴定讞。

