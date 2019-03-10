剛接完客！台中男性侵個工女友「壓頭」　竟求輕判：我品學兼優

▲小美被王男硬上後，不斷哭泣。（示意圖／翻攝pixabay網站）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名王姓男子到北區某個人工作室消費時，結識女子小美（化名），進而與對方交往；沒想到，他竟在小美接完客後性侵對方，讓小美哭著跟朋友報警提告。開庭時，王男還跟合議庭稱自己「品學兼優」，希望減刑，但沒被採信。台中地院也依強制性交罪判3年4月有期徒刑。

判決書指出，王男2017年10月到小美開設的個人工作室消費後，在隔月成為男女朋友交往，但兩人常因小事發生爭執、口角；王男同年12月29日在小美服務完客人後，竟將對方壓在床上性侵得逞，甚至想第2次壓頭再來，但遭對方抗拒。

當下，小美的朋友聽到小美大哭的聲音，但敲門都沒有回應，只好透過LINE詢問，這才得知案情，等王男離開後才進入工作室內安撫小美，並陪同報警、提告。

▲王男稱自己「品學兼優」。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



王男一審時辯稱，他跟小美是男女朋友，當時害小美哭僅是因為「一時情境判斷錯誤」，兩人雖然常分分合合，但沒有犯罪的意圖，希望法官考量他「品學兼優」、沒有前科，還有高齡的母親要撫養，判他無罪或輕判。

對此，台中地院認為，王男跟小美雖是男女朋友，但王卻沒有尊重對方的身體自主權，且犯後也沒跟小美達成和解，加上否認犯行不構成「情輕法重」可輕判的條件，因此依妨礙性自主罪判3年4月徒刑，全案可上訴。