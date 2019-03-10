PTT留最後一句感謝…台中保全「汽旅上吊」亡！母淚：昨晚還看到他

▲鍾男輕生前曾在PTT發文暗示，但仍是來不及挽回一條年輕生命。（圖／翻攝PTT）

社會中心／綜合報導

「我在這裡……！」台中市一名年僅25歲的鍾姓男子，10日上午透過帳號ppd08（出賣靈魂換啤酒）在PTT發出文章，表示自己在某某汽車旅館，還麻煩網友「幫我收拾一下，感謝！」引起鄉民關注；但當警方趕抵現場時，仍是為時已晚，鍾男早已在樓梯間以吹風機電線上吊身亡。

警方初步調查，鍾男10日上午10時在PTT以「麻煩幫我收拾一下」為標題PO出文章，內容還拍下印有汽車旅館名稱的面紙盒照片，透露自己所在地點，「我在這裡，麻煩幫我收拾，感謝！」鍾男文章內容相當簡短，除了位置外幾乎沒在透露任何事，一開始還有鄉民開玩笑回文「祝早生貴子」，但旋即就有人發現狀況不對，「原PO已經不在站上快半小時了，天啊！」、「有沒有人可以去確認一下？？」

有網友擔憂鍾男真的做出傻事，還撥打電話到該汽車旅館告知情況，不料接電話的櫃檯小姐卻回應「請你自行去報警」，旋即掛斷電話；事後當有網友匆匆忙忙趕抵現場時，櫃台小姐才臉色慘白地表示「已經太晚了……，好像……已經那個了……。」

警方表示，事發當下有眾多網友從各地打電話報案，因此也派員前往現場查看，但卻仍是來不及挽回，鍾男已於樓梯間以吹風機電線吊頸身亡。警方調查，確認鍾男家住台中，過去沒有自殺紀錄；鍾男母親也向警方供稱，死者有輕微憂鬱傾向，平時擔任保全工作，昨晚（9日）還有見到他，當下並未有異狀，不知為何他會出現尋短念頭。

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