金正男暗殺案大逆轉！馬國撤銷對印尼女指控　她微笑步出法院

▲ 印尼籍25歲女艾莎（Siti Aisyah）被指控暗殺金正男，於今（11）日出庭馬來西亞高等法院。（圖／路透社，下同。）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男（Kim Jong-nam）於2017年2月13日時，遭到印尼籍25歲女艾莎（Siti Aisyah）和越南籍29歲女段氏香（Doan Thi Huong）2人，以VX神經毒素刺殺身亡，死狀悽慘。值得一提的是，馬來西亞高等法院今（11）日上午決定撤銷對艾莎的指控，當庭釋放。

根據英國《衛報》報導，2017年2月，艾紗和段氏香於金正男在吉隆坡國際機場（Kuala Lumpur International Airport）等待返回澳門的班機時，被指控在他臉上塗抹VX神經毒素，導致後者在20分鐘內死亡。然而，2人被逮捕後表示，當時北韓特工聲稱正在拍日本喜劇節目，因此她們才會在毫不知情的情況下，在金正男臉上塗抹「乳液」。

在法官艾茲敏（Azmin Ariffin）在周一上午宣布「席蒂艾沙已獲放」，並以「釋放但非無罪釋放」（即「無事省釋」）（Discharge Not Amounting to an Acquittal）作為判決後，艾紗隨即和身旁段氏香的相擁而泣，並微笑走出莎阿南高等法院（Shah Alam High Court）。值得一提的是，檢方在撤銷對艾沙的指控後，並沒有提供任何理由，只說她可以「自由地在這個國家中行動」。

▼ 馬國高等法院撤銷艾莎暗殺金正男的指控。

印尼駐馬來西亞大使（Rusdi Kirana）表示，他們會立刻盡快把艾沙送回國。艾莎的律師（Gooi Soon Seng）則認為，「我們相信她只是一個代罪羔羊，我仍相信這件事與北韓有關」。據悉，目前只有艾莎被釋放，段氏香將在今日稍後出庭作證。

據悉，馬國檢方在2018年6月時指出，2名女嫌是為了這場刺殺案被訓練出的要員，因為她們知道臉部和雙眼最容易吸收有毒物質，也知道為了不讓自己中毒，必須在事發後15分鐘內將手上的液體洗掉。此外，根據當時的監視器影像，她們犯案時完全沒有露出笑容，和「以為自己是在錄製惡搞節目」的說法不符，身上也被驗出VX神經毒劑成份。

馬國法院於同年8月16日作出判決，如果2女確定有罪，被告方沒有提出新證據，艾莎及段氏香的謀殺罪名會成立，即得面臨唯一刑罰「絞刑」。

▼ 艾莎和段氏香（Doan Thi Huong）於2017年10月2日出庭，並拒絕認罪。（圖／達志影像／美聯社）