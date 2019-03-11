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探險家13分鐘實況福島核災廢墟　踩到熊娃娃詭異「我愛你」狂響

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

日本311大地震至今屆滿8年，而福島第一、第二核電廠周遭4個郡町仍被列為紅色警戒區。荷蘭廢墟探險家Bob Thissen今年1月帶領團隊徒步前往福島禁區，並拍下廢棄的SEGA遊戲中心，地上到處都是散落的娃娃，自動販賣機、收銀機台都有被撬開的痕跡，現場就像是突然之間被凍結時間，氣氛相當詭異。

311日本大地震災後照,福島,海嘯,核災（圖／達志影像／美聯社）

▼▲311東日本大地震災情慘重。（圖／達志影像／美聯社，下同）

311日本大地震災後照,福島,海嘯,核災（圖／達志影像／美聯社）

Bob Thissen與探險隊的攝影同好在YouTube頻道「Exploring the Unbeaten Path」，發布一段名為「Abandoned Fukushima, The Sega Hall on route 6」的13分鐘影片，主要內容是前往福島第二核電廠附近的雙葉郡富岡町，探索廢棄的SEGA遊戲中心，一行人為了避開巡邏警衛改走草叢，最終抵達共2層樓高的遊戲中心。

只見原本熱鬧的遊戲中心到處都是灰塵，雖然內部損壞嚴重，但還是有不少遊戲機台被完整保留下來，地上甚至到處都有散落的布偶、公仔等獎品。過程中，探險人員不小心踩到一堆小熊娃娃，現場突然想起一連串英語的「我愛你」聲響，這樣的聲音在宛如被凍結時間的廢墟中聽起來，反而令人感到毛骨悚然。

福島當地照片。(達志影像)

▼▲震後被遺留下來的建築物大多都成為廢墟。

福島當地照片。(達志影像)

除此之外，被遺留下來的東西還有可以發電的音速小子、死亡鬼屋等遊戲機台，不過，Bob Thissen等人也發現，遊戲中心的自動販賣機、收銀機台等都被撬開，裡頭的金錢全都不翼而飛，顯然是有人趁機偷偷跑來盜取財物，其他還有一些動物路過留下來的痕跡。這段探險影片雖然是在今年1月公開，但今日是311大地震8周年，也讓這段影片再次受到網友討論。

而這場芮氏規模9.0的大地震自2011年3月11日發生至今，仍有許多困難的課題尚未解決，尤其是受到海嘯肆虐的區域，重建進度更是緩慢，目前仍有5萬2000人過著避難般的生活。此外，福島第一核電廠的廢爐解體作業同樣卡關，直到上個月相關人員才碰觸到二號機的核碎片，究竟要如何取出，現今依舊還沒有想出解決辦法。

▼強震引發超大海嘯，重創宮城縣。

▲▼日本311大地震，芮氏規模9強震引發超大海嘯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本311大地震。（圖／達志影像／美聯社）

▼其他外國人前往福島災區探險。

►點此看更多Bob Thissen前往福島Sega遊戲中心的探險照片。

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關鍵字：日本,311地震,福島,日韓要聞

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